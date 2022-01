Gut Ding will halt Weile haben

Gut, wir haben nicht einmal zehn Prozent des Jahres hinter uns. Sind die Sportlerinnen und Sportler auf Hockenheims Wald- und Sportwegen schon seltener geworden? Ach so, man sieht überhaupt kaum welche. Vielleicht haben sie ihre guten Vorsätze ja nur verschoben. Kann man doch mal machen, was aufschieben.

Wenn man, statt die Steuererklärung allerendlichst fertigzumachen, lieber die Küche bis in alle Ecken putzt und wienert, alles detailliert aufräumt, die Zahnstocher der Länge nach sortiert, dann merken wir selbst, dass Verschieben und Aufschieben nicht das Gelbe vom Ei sind – im Gegenteil. Und was lernen wir daraus?

Meistens nichts, weil wir vielleicht bei der nächsten Gelegenheit wieder alle nur erdenklichen „Ersatzhandlungen“ vornehmen, statt uns mit dem zu beschäftigen, was tatsächlich gemacht werden müsste, nein: gemacht werden muss. Nimmt dieses Verhalten des Aufschiebens schon krankhafte Züge an oder kann es auch nützlich sein? Wenn die Wahrheit in der Mitte läge, wäre das viel einfacher. In Wirklichkeit, also im Alltag, ist es viel komplizierter.

Neu ist dieses Phänomen nicht, schon der Philosoph Seneca, der 64 nach Christus starb, soll gesagt haben: „Während wir aufschieben, hastet das Leben vorbei.“ Aufschieben, das gibt es bei allen und in allen Lebenslagen. Wenn die Eltern noch strahlen, wenn die Lehrerin sagt: „Ihr Kind ist zukunftsorientiert“, so verdüstert sich ihre Miene, wenn es ergänzend heißt: „Ihr Kind verschiebt alles auf morgen“.

Dass es problematisch werden kann,wenn man kommunalpolitische Notwendigkeiten einfach aufschiebt, konnte OB Marcus Zeitler auch zu Beginn seiner Amtszeit zur Genüge feststellen. Übrigens gibt es bereits seit längerer Zeit einen wissenschaftlichen Ausdruck für das Aufschieben: Prokrastination. Der Ausdruck kommt aus dem Lateinischen und setzt sich aus „pro“ (für) und „cras“ (morgen) zusammen. Seit Mitte der 1980er Jahre beschäftigen sich Psychologen und Wissenschaftler mit diesem Phänomen. Ist der Handlungsaufschub schon chronisch, ist sich der Aufschiebende bewusst, dass er durch Nichterledigungen Nachteile haben kann – die Ansätze sind grundverschieden. Schätzt man die Zeit einfach schlecht ein? Liegt es an unklaren Prioritäten, an schlechter Organisation? Oder wartet man, bis man endlich in „richtiger Stimmung“ ist?

Natürlich stimmt es: Wer handelt, muss sich entscheiden. Wer aufschiebt, hält sich Möglichkeiten offen, um später flexibel zu reagieren. Wer gerne aufschiebt, wird das Argument betonen, dass man wichtige Gedanken in sich reifen lassen soll. Stellt sich aber dezent die Frage: Wie bestimmt man den Reifegrad?

Wir wollen ja nicht gleich den „Prokrastinator in uns“ entdecken, aber wir stellen fest, dass einVerschieben auf später, ein Verlegen auf morgen durchaus auch nachdenklich betrachtet werden sollte. Wie sagte doch die Großmutter: „Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.“ Und was meinte der Großvater: „Morgen ist auch noch ein Tag“. Die Personen und Aussagen von Großmutter und Großvater sind selbstverständlich in diesem Falle austauschbar . . .