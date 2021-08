Gut drei Viertel der Hockenheimer VHS-Kurse ausgefallen

Hockenheim. Die Corona-Pandemie zieht die Volkshochschule (VHS) Hockenheim nach wie vor schwer in Mitleidenschaft: Die Ausfallquote der Angebote im ersten Semester 2021 liegt bei 78 Prozent, sagte Geschäftsstellenleiterin Monika Götzmann (Bild) am Mittwoch im Gespräch mit unserer Zeitung. Von 206 Veranstaltungen mussten 161 abgesagt werden. Die Akzeptanz von Online-Angeboten steige nur langsam. Trotzdem will die VHS ihre Bildungsmöglichkeiten nicht wesentlich einschränken, bekräftigt Monika Götzmann.

Im Januar hat Dr. Coline Baechler von der Mannheimer Abendakademie gesagt, Sie seien zum Anmeldestart vor rund einem Jahr überwältigt gewesen vom Interesse der Nutzer. Doch die Umstände haben eine andere Entwicklung gebracht?

Monika Götzmann: Von Mitte Dezember 2020 bis Anfang Juni 2021 war kein Präsenzkursbetrieb erlaubt. Zugleich mussten wir feststellen, dass viele Nutzer keine OnlineKurse belegen wollen. Daher sind von den 206 geplanten Veranstaltungen 161 ausgefallen.

Weil nicht genügend Teilnehmer dafür zusammengekommen waren?

Götzmann: Genau: Wir müssen zusehen, dass sich die Honorarausgaben und die Einnahmen aus den Kursgebühren decken. Dafür brauchen wir ein Minimum von sechs Teilnehmern. Aber viele Kurse sind mit null Meldungen storniert worden, es hat sich fast niemand angemeldet, die Leute halten sich noch sehr zurück.

Haben Sie Rückmeldungen bekommen, warum bisher regelmäßige Kursbesucher nicht kommen wollten?

Götzmann: Denen war es einfach zu ungewiss, ob sie ihre Zeit für die Kurse verplanen können. Viele sagten, sie möchten keine Online-Kurse belegen. Das war für uns ein großes Problem, denn wir hatten ja versucht, vieles auf die Onlineschiene zu bringen. Die Resonanz stieg erst wieder an, als wir im Juni und Juli begonnen haben, Kurse im Freien im Gartenschaupark durchzuführen, hauptsächlich Flow Yoga, Tai Chi und Qigong.

Welche 45 Kurse und Vorträge haben denn ausreichend Nachfrage gehabt und fanden statt?

Götzmann: Wir haben 14 Online- und 31 Präsenzveranstaltungen durchgeführt. Online liefen vor allem Englisch- und Italienischkurse, drei Angebote in Schülerhilfe vor den Abschlussprüfungen sowie einige Vorträge zu Themen aus den Bereichen Gesellschaft und EDV. Im Präsenzbetrieb hatten wir wenige Sprachkurse, überwiegend Sportangebote sowie einen Kurs in Aquarellmalerei hier im VHS-Haus. Teilnehmer und Dozent waren alle geimpft.

Das dürfte für alle weiteren Kurse auch verpflichtend sein - natürlich neben Test und Genesenennachweis?

Götzmann: Ja, es gilt für alle Angebote des kommenden Herbstsemesters die 3G-Regelung: Teilnehmer und Dozenten müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Negative Testergebnisse müssen zu jedem Kurstermin vorgelegt werden, wir benötigen einen negativen Antigen-Schnelltest, keinen Selbsttest. Wir sind gespannt, wie sich das entwickelt, wenn die Tests ab Oktober nicht mehr kostenlos angeboten werden.

Eine solche Regelung ist sicher im Interesse aller Beteiligten?

Götzmann: Eine Kursteilnehmerin hatte ich gerade am Telefon, die vor ihrer Anmeldung wissen wollte, wie es mit den 3G-Nachweisen gehandhabt wird. Sie hätte sich nicht eingeschrieben, wenn wir ihr nicht versichert hätten, dass wir einen der drei Nachweise fordern.

Stellen Sie bei jüngeren Nutzern eine generell höhere Bereitschaft zur Belegung von Onlinekursen fest?

Götzmann: Die Schülerhilfekurse waren vor Corona besser besucht. Einige Schüler wollten sie nicht belegen, weil sie online abgehalten wurden, obwohl sie Homeschooling gewohnt waren - oder vielleicht gerade deswegen. Wir haben die Kurse trotzdem laufen lassen wegen der Vorbereitungen auf die Abschlussprüfungen.

Wenn über drei Viertel der Kurse nicht zustandekommen - welche Rückmeldungen erhalten Sie denn von den Dozenten? Zahlt die Volkshochschule ihnen ein Ausfallhonorar?

Götzmann: Nein, wenn die Dozenten bei uns keine Kurse halten, gibt es auch kein Geld, weil wir selbst keine Einnahmen haben. Das war für viele von ihnen hart, weil sie auf die Honorare angewiesen sind, sie mussten sich um staatliche Unterstützung bemühen. Abgemeldet hat sich aber noch niemand aufgrund der Lage.

Gab es Absagen von Dozenten, die aufgrund der Pandemiesituation andere Tätigkeiten aufnahmen?

Götzmann: Wir haben von einigen Dozenten die Information erhalten, dass sie sich weder impfen lassen noch testbereit sind.

Wie gehen Sie damit um?

Götzmann: Wir warten zunächst ab bis zum Kursbeginn. Sollte die 3G-Regel dann noch gelten, müssen diese Kurse eben ausfallen, wenn die Dozenten nicht einlenken oder wir einen Ersatz für sie finden.

Ist denn generell die Lage auf dem Weiterbildungsmarkt gut?

Götzmann: Fürs nächste Semester habe ich einige neue Dozentinnen und Dozenten gefunden und dadurch auch einige neue Angebote machen können. Es kommen immer wieder Bewerbungen aus allen Fachbereichen herein.

Wie geht es im neuen Semester weiter?

Götzmann: Unser nächster Flyer zum Herbstsemester liegt am 4. September der Zeitung bei. Wir haben rund 160 Veranstaltungen im Angebot, davon 17 online. Sollte es aber aufgrund der Pandemie nötig sein, können wir weitere Kurse auf online umstellen.

Das heißt, es gibt erneut kein gedrucktes Programmheft - wegen der Ersparnis?

Götzmann: Wir sparen zum einen die Druckkosten, die bei rund 5000 Euro pro Auflage lagen, zum anderen bleiben wir aber auch flexibler bei der Aktualisierung von Angeboten. Der Flyer gibt ja nur einen Überblick und verweist auf die Homepage. Die Erfahrung zeigt außerdem: Wenn das neue Heft erschienen ist, haben alle reingeschaut. Aber im November, Dezember hat es kaum einer mehr in die Hand genommen. Es gibt jedoch Angebote, die erst im Januar oder im Februar stattfinden. Mit den Flyern können wir regelmäßig die VHS in Erinnerung bringen.

Was bringt das Herbstsemester an Neuheiten für die Nutzer?

Götzmann: Mir liegt vor allem der Vortrag „Hockenheim - vom kurpfälzischen Dorf zur badischen Stadt“ von Dr. Harald Stockert am 21. September in der Stadthalle am Herzen - den mussten wir schon zweimal verschieben. Mit der Kassenärztlichen Vereinigung haben wir kostenlose Gesundheitsvorträge in allen vier Mitgliedsgemeinden - von Arthrose über Tinnitus, Adipositas bis hin zu Wechseljahren. Den Motorsägen-Führerschein gibt es gleich zweimal, und ein Flamenco-Kurs ist aufgeteilt in ein Schnupperangebot und mehrere Folgestunden. Online kann man sich im autogenen Training und progressiver Muskelentspannung üben und erstmals haben wir Hybrid-Sprachkurse dabei, die in Präsenz stattfinden, aber auch Online-Teilnehmer aufnehmen.

Und ein Jubiläum gibt es auch zu feiern?

Götzmann: Wir haben in der Tat 50 Semester, also 25 Jahre Frauenforum zu feiern. Zugleich haben wir es reformiert: Es heißt ab sofort „Donnerstagsforum“, was bedeutet: Es ist offen für alle. Am 16. September ist deshalb unser Vorsitzender, Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg, dabei. Wir erhoffen uns davon auch ein steigendes Interesse an der Veranstaltung, die ein breiteres Themenspektrum über die Kultur hinaus erhält.