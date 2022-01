Gut vorbereitet in Mathe-Prüfungen

Zur rechtzeitigen Vorbereitung auf das Abitur und die Realschulprüfung 2022 im Fach Mathematik bietet die Volkshochschule in den Faschingsferien Kompaktkurse an, die von Montag, 28. Februar, bis Freitag, 4. März, im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a stattfinden. Die Gebühr beträgt je Kurs 105 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Kurs für das allgemeinbildende Gymnasium (Mathematik/Leistungsfach) findet von 9.30 bis 12.30 Uhr statt. Der Kurs für das Mathematik-Abitur des beruflichen Gymnasiums läuft von 16.30 bis 19.30 Uhr.

Der Kurs zur Vorbereitung im Fach Mathematik für die neue Realschulprüfung findet von 13 bis 16 Uhr statt. Die Kurse sind als Präsenzkurse vorgesehen, sollten diese zu dem Zeitpunkt nicht möglich sein, werden sie online durchgeführt. Auskunft und Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Heidelberger Straße 16 a, Telefon 06205/92 26 49, E-Mail: info@vhs-hockenheim.de. vhs

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2