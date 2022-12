Gute Momente sammeln

Zum Abschluss des Jahres trafen sich die Mitglieder des Landfrauenvereins an den schön dekorierten Tischen zur Weihnachtsfeier im „Rondeau“. Susanne Stohner ging in ihrer Ansprache auf das ereignisreiche vergangene Jahr ein, das die Menschen vor sehr große Herausforderungen stelle. Aber auch an die guten Dinge wolle man denken, denn man könne sich wieder treffen und gemeinsam feiern. Sie trug das Gedicht „Wann ist eigentlich Advent“ vor und mit einem Weihnachtslied stimmten sich die Gäste auf den Abend ein.

Die Weihnachtsfeier stand ganz im Zeichen von Geschichten und Liedern, die alle zusammen mit Freude sangen. Es wurde von einem Ehepaar erzählt, das sich entfremdet hatte und durch ein unscheinbares Tannenbäumchen wieder zueinanderfand. Eine Geschichte stellte das Schenken – wer, was und wie viel – in Frage. So, dass dem Christkind empfohlen wurde, anstatt Geschenke zu bringen, die Päckchen, die vielen Menschen auf der Seele lägen, einfach abzuholen, sodass man leicht und froh Weihnachten feiern könne.

Von einem hungrigen Esel handelte eine Geschichte, der in der verlassenen Futterkrippe, die dem Jesuskind als erstes Bettchen diente, genug Heu und Stroh fand, um satt zu werden. Zum Schluss hörten die Gäste eine Geschichte über das rote Strümpfchen, das man doch immer mit sich führen sollte, um darin die guten Momente des Tages zu sammeln.

Zum Abschluss bedankte sich Traudel Dehoust bei den Vorstandsmitgliedern für deren tatkräftige Mithilfe und bei den Besuchern für die gute Resonanz bei den Veranstaltungen. Allen wünschte sie ein frohes Weihnachtsfest. zg