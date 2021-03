Schulabschluss absolviert – und was nun? Céline Fontaine und Sebastian Geschwill haben sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im September an der Theodor-Heuss-Realschule (THRS) entschieden. Ihre Intention lag darin, den Beruf des Lehrers näher kennenzulernen und sich nach zwölf Jahren theoretischen Lernens in einem sozialen und praktischen Rahmen zu engagieren. Nun beraten sie gerne potenzielle Nachfolger, teilt die Schule in einer Pressemeldung mit.

Die THRS profitiere von den Freiwilligen, die sie im Unterricht zur Differenzierung für Hausaufgabenbetreuung, für verschiedene Projekte oder außerunterrichtliche Veranstaltungen einsetzen kann. Im August 2021 endet die Tätigkeit von Céline Fontaine und Sebastian Geschwill an der THRS, ab September können sich neue Freiwillige engagieren.

„Team- und Kommunikationsfähigkeit, Aufgeschlossenheit sowie Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen gehören auf alle Fälle dazu“, sagt Céline Fontaine, die nun weiß, dass sie im Anschluss an ihr FSJ Lehrerin werden will. Sebastian Geschwill ergänzt: „Wenn man sich jetzt schon als Trainer, Betreuer oder Mentor engagiert und so seine Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein zeigt, ist das auch bestimmt von Vorteil.“ Realschulkonrektor Robin Pitsch sieht vor allem einen Vorteil für Freiwillige: „Die Erfahrungen direkt an der Schule sind von Vorteil, wenn man ein pädagogisches Studium an Universität oder Pädagogischer Hochschule anstrebt, überdies gibt es bei der Absolvierung eines FSJ in der Regel Vorteile bei der Studienbewerbung.“

Digitaler Schwerpunkt wählbar

Für Interessenten oder FSJ-Bewerber seien einige Eckdaten wichtig, heißt es in der Mitteilung. Neben einem FSJ gibt es auch das FSJ digital, in dem auch das Arbeiten, das Handling und die Administration digitaler Endgeräte eine Rolle spielt. Es seien also zwei FSJ-Stellen zu vergeben. Das FSJ dauert zwölf Monate, als Taschengeld erhalten die Freiwilligen rund 430 Euro.

Sebastian und Céline (die Schüler dürfen sie mit Vornamen ansprechen) sehen die Vorteile in ihrer aktuellen Arbeit: „Die Tätigkeit an der THRS ist vielfältig. Das Arbeitsumfeld im gesamten Schulteam ist stets positiv, so ziemlich jeder – egal ob Lehrer, Sozialarbeiter oder Schulleitung – ist hilfsbereit. Du erfährst viel über deine Stärken, gewinnst neue Einblicke und erfährst, ob der Beruf Lehrer etwas für dich ist.“

Für interessierte Bewerber ist Sandra Laier Ansprechpartnerin bei der Stadt Hockenheim unter Telefon 06205/2 12 07. Inhaltliche Informationen zur THRS erteilt Realschulkonrektor Robin Pitsch unter der Nummer 06205/204190 (THRS-Sekretariat) oder auf www.thrs-hockenheim.de. zg