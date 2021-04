Hockenheim. Die Altpapiersammlung des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums an diesem Samstag, 3. April, findet wie geplant statt. Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrganges nehmen von 9 bis 12 Uhr Altpapier und Kartonagen entgegen. Die Sammlung findet auf dem alten Schwimmbadparkplatz, Ecke Beethoven-/Arndtstraße, statt.

Der Elternbeirat des Gymnasiums bittet Anlieferer, die besonderen Regeln für die Sammlung zu beachten. Die Einfahrt auf den Platz soll nur über die Zufahrt Nähe Harbighalle erfolgen, die Ausfahrt in die Beethovenstraße. Die Helfer weisen die Autofahrer ein, die nah an den Container heranfahren, aber nicht aussteigen sollen. Die Helfer holen das Altpapier aus dem Kofferraum

Anlieferer müssen trotzdem eine medizinische Mund-Nase-Maske tragen. Viele Helfer vor Ort sollen gewährleisten, dass die Sammlung reibungslos verläuft.

