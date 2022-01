Gynäkologie-Praxis öffnet in Hockenheim

Eine wohlüberlegte Entscheidung – so beschreibt Dr. Gritta Abel-Riester ihren Schritt, sich im Herzen der Stadt, in der Karlsruher Straße 19, mit einer eigenen Gynäkologie-Praxis und neuer Erreichbarkeit anzusiedeln. „Sie haben den Mut, neue unternehmerische Wege zu gehen“, erklärte Oberbürgermeister Marcus Zeitler gegenüber der Gynäkologin und ihrem Team bei seinem Besuch anlässlich der Neueröffnung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Denn Dr. Abel-Riester habe sich bewusst für die Innenstadt Hockenheims entschieden. „Wir haben uns verschiedene Räumlichkeiten angesehen. Hier hat es gepasst: Wir sind zentral in der Mitte Hockenheims erreichbar, haben gleichzeitig den Blick in das neu gestaltete grüne Erholungsgebiet am Kraichbach. Deshalb heißt die Praxis auch Gynäkologie am Kraichbach“, erläutert die Ärztin.

Schritt in die Selbstständigkeit

Hockenheim ist im Übrigen kein Neuland für sie: Sie ist hier zur Schule (Gauß-Gymnasium) gegangen und war darüber hinaus seit Jahren bereits in einer Gemeinschaftspraxis im Med-Center tätig. Der Eingang zu der Praxis findet sich im Übrigen auf der Rückseite des Hauses in Richtung des HÖP-Geländes und des Gauß-Gymnasiums. Über ihren Wechsel innerhalb der Stadt freute sich neben Wirtschaftsförderer Donald Pape-Rese auch Oberbürgermeister Zeitler: „Wenn eine Veränderung zu der Entscheidung führt, weiter in Hockenheim zu bleiben – da geht mir als OB natürlich das Herz auf.“ zg