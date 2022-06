Habekost tritt in Hockenheim auf

Hockenheim. Nach einer sehr langen „Zwangs“-pause kommt Christian „Chako“ Habekost mit brandneuem Material aus seiner Feder zurück auf die Bühnen der Metropolregion und gastiert am Dienstag, 28. Juni, 20 Uhr, in der Stadthalle Hockenheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Comedyantisch und nachdenklich zugleich. Und so persönlich, direkt und ungeschminkt wie noch nie zuvor in seiner 30-jährigen Karriere. „Life is ä Comedy“ – der Titel ist so vielseitig wie die ganze Show: mit zwei Ä-Stricheln wird aus einem englischen Slogan ein pfälzischer Sinnspruch für ein dialektisches Multi-Kulti-Comedy-Programm.

Chako Habekost kommt mit neuem Pro-gramm in die Stadthalle. © hyp yerlikaya

Tickets für Christian „Chako“ Habekost und sein neues Programm „Life is ä Comedy“ am Dienstag, 28. Juni 2022 um 20 Uhr gibt es zum Preis von 32 bis 38,50 Euro im Ticketshop der Stadthalle Hockenheim, Telefon 06205/21 10 12, E-Mail: tickets@stadthalle-hockenheim.de, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. lj