Hagen Heer wird 80 Jahre alt

Hockenheim. Ob sich farblich veränderndes Laub, Schnee auf den Feldern rund um die Stadt, Sonnenaufgänge in den Sommermonaten – Hagen Heer hat einen Blick für gute Motive, schöne, farbenfrohe, beeindruckende. Der ehemalige Berufssoldat, der in Heidelberg stationiert war, wird an diesem Freitag, 5. November, 80 Jahre.

2 Bilder „Der November beginnt feucht, er bläst und wäscht die Blätter von den Bäumen, dafür werden die Wege bunter. Trocken bleiben mit entsprechendem Humor“, ist das Motto unseres Lesers Hagen Heer, das er mit diesem Bild schickt. © Heer/Wühler

Seit der Jahrtausendwende wohnt Heer mit seiner Frau Ellen in Hockenheim und ist seitdem treuer Leser unserer Zeitung. Er durchstreift seine Heimat oft in den frühen Morgenstunden auf seiner Walkingstrecke und hält viele Motive mit seinem Smartphone fest, das an einem Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum lag.

Seitdem bereichert er auch die Leser dieser Zeitung, die dadurch hin und wieder ihre Heimat von einer anderen Seite kennenlernen. Passiert ist das erstmals zu Beginn der Pandemie. Nach einem Osterspaziergang schickte Hagen Heer ein Bild an die Zeitung und es wurde abgedruckt. So überrascht der Jubilar immer wieder mit schönen Landschaftsaufnahmen aus den sehr frühen Morgenstunden.

Unsere Redaktion wünscht ihm alles Gute! vas

