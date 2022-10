Hockenheim. Zu ihrer Halloweenparty laden die Chosen Friends am Samstag, 29. Oktober, ab 20 Uhr, in ihr Clubhaus in der 3. Industriestraße ein. DJ Pit legt bei der Party Musik auf wie in der guten alten Zeiten – die Headbanger erinnern sich. Im kulinarischen Angebot wird mit den legendären „Hockenheimer Mai-Steaks“ gleichfalls an die Vergangenheit erinnert. Der Eintritt ist frei, Gäste ab 18 Jahren sind willkommen.

