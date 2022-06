Halt mal die Ampel

Die Ampelerneuerung im Talhaus ist ein echtes Trauerspiel. Täglich stehen sich die Autofahrer hier die Räder in die Karosserie, weil die Rotphasen ewig dauern und viel zu wenig Fahrzeuge durch die Grünphase kommen – vor allem, wenn man vom Globus kommend in Richtung Speyer abbiegen will, ist nach zwei Lastwagen und Autos Schluss. Und trotz Ankündigung, dass die Arbeiten diese Woche weitergehen sollten, ist auf der Baustelle kein Mensch zu sehen.

Oder doch? Ja, einen habe ich tatsächlich dieser Tage entdeckt, einen Streifenbeamten der Polizei, der hier zum echten Ampelmännchen geworden ist. Er hatte den Masten der Behelfsampel fest im Griff. Quasi in einer sehr innigen Umarmung. Nun traue ich unseren Polizisten ja einiges zu, aber ob er den Ausleger hätte halten können, wenn er tatsächlich gekippt wäre, möchte ich doch bezweifeln. Aber immerhin hat er ja sein Bestes gegeben und beherzt zugefasst, wo andere nur vorbeigefahren sind und sich wunderten.

Vermutlich war jemand gegen den Masten gefahren, denn der hängt bis heute ziemlich schief da. Aber irgendwann wird dann wohl die Ablösung für den Streifenpolizisten nicht gekommen sein, dann hat der sich gesagt: „Wird schon auch ohne mich halten.“ Recht hatte er. Aber vielleicht müsste doch mal ein Verantwortlicher dafür sorgen, dass so eine Auswechslung einer Ampelanlage nicht zur zweiten Salierbrücken-Tragödie wird und bei der ausführenden Firma aufs Tempo drücken.