Hand in Hand den Ukrainern helfen – aber richtig

Hockenheim. Die Lage in der Ukraine wird jeden Tag dramatischer und mittlerweile haben über eine Million Menschen das Land verlassen. Noch findet der größte Teil der bisher Geflohenen Schutz in ukrainischen Nachbarländern, wo mit großer Hilfsbereitschaft das Menschenmögliche getan wird, um die Flüchtenden unterzubringen und zu versorgen.

„Es ist jedoch absehbar, dass die Aufnahmekapazitäten in Polen oder der Slowakei bald erschöpft sein werden“, erläutert Hockenheims Integrationsbeauftragter Konrad Sommer. Einige Tausend Ukrainer befinden sich mittlerweile in Deutschland, einige davon auch in Hockenheim. Nachdem die Stadtverwaltung im Laufe dieser Woche viele Telefonanrufe und E-Mails erreichten, in deren Verlauf humanitäre Hilfe angeboten und nach weiteren Unterstützungsmöglichkeiten gefragt wurde, informiert die Stadt über den Stand der Dinge.

Erster Schritt: Anmeldung in PHV

Ein Vater umarmt seine Tochter, als er nach der Flucht aus der Ukraine am Grenzübergang Medyka wieder mit seiner Familie zusammenfindet. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine kommen Fliehende derzeit auch nach Hockenheim. Der städtische Integrationsbeauftragte Konrad Sommer gibt Tipps, wie sachdienlich geholfen werden kann.

„Der Europäische Rat hat sich vorgestern einstimmig geeinigt, dass ein Massenzustrom im Sinne der so genannten Massenzustrom-Richtlinie festgestellt wird. Damit steht fest, dass auf Basis eines vereinfachten Antragsverfahrens eine vorübergehende, jedoch voraussichtlich für mindestens ein Jahr geltende Aufenthaltserlaubnis greifen wird“, umreißt Sommer den Stand der Diskussionen auf europäischer Ebene. Damit sei auch sichergestellt, dass die Menschen aus der Ukraine einen vollwertigen Anspruch auf Asylbewerberleistungen haben und ihre Versorgung gesichert ist.

Zahlreiche Ukrainer werden sehr wahrscheinlich bei Freunden, Bekannten oder Verwandten in Baden-Württemberg unterkommen. Sie können dort zunächst verweilen. Bei Fragen hinsichtlich des Aufenthaltsstatus sollten sich die Betroffenen an die jeweils zuständige Ausländerbehörde wenden, heißt es aus der Hockenheimer Verwaltung. Für diejenigen Menschen, die nicht bei Freunden, Bekannten oder Verwandten aufgenommen werden können, ist der erste und wichtigste Schritt, nachdem sie aus der Ukraine im Rhein-Neckar-Kreis angekommen sind, ihre Anmeldung und Registrierung im Patrick-Henry-Village (PHV) in Heidelberg. Nach Auskunft der Stadt Heidelberg ist das PHV für die Erstaufnahme beziehungsweise Registrierung an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr erreichbar.

Kreis ist verantwortlich

Zuständig für die Unterbringung sind dann jedoch nicht die Städte und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises, sondern ausschließlich das Landratsamt. Wer keine Unterbringungszusage von Verwandten oder Freunden hat, wird vom PHV aus direkt einer der für die vorläufige Unterbringung geflüchteter Menschen eingerichteten Unterkünfte des Kreises zugewiesen. Die maximale Aufenthaltsdauer dort beträgt nach Maßgabe des Flüchtlingsaufnahmegesetzes sechs Monate. Von dort aus erfolgt dann eine Weiterleitung in die kommunale Anschlussunterbringung.

„Wir verfügen aktuell noch über gewisse Kapazitäten in unseren Gemeinschaftsunterkünften und wären daher auch recht kurzfristig in der Lage, geflüchtete Menschen aus der Ukraine unterzubringen“, erklärt dazu Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises. Je nach Zustrom könnte es aber sein, dass es erforderlich werde, weitere Wohnheimkapazitäten anzumieten oder andere Lösungen zu finden. Bislang lägen noch keine Prognosen von übergeordneten Behörden vor, wie viele Flüchtende aus der Ukraine oder anderen Ländern in Deutschland in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten zu erwarten sind.

Nach Abschluss der Registrierung im PHV ist das befristete Bleiberecht und die Versorgung der Geflüchteten in Deutschland für mindestens 180 Tage gesichert. „Nach einem Besuch bei der Ausländerbehörde in Hockenheim kann dieses Aufenthaltsrecht dann auf ein Jahr erweitert werden. Die Vorstellung bei der Ausländerbehörde macht aber erst in ungefähr drei Wochen ab sofort Sinn, da die Entscheidung des Europäischen Rats zum Einsatz der Massenzustrom-Richtlinie erst 48 Stunden alt ist und die administrativen Prozesse und Rahmenbedingungen zu deren Einsatz erst noch definiert und aufgebaut werden müssen“, erläutert Konrad Sommer.

„In der vergangenen Woche erreichten uns unzählige Hilfsangebote. Sehr viele Mitbürger möchten gerne helfen und sich in dieser Krise nützlich machen. Spontan wurden wirklich beeindruckende Materialsammlungen und Transporte auf die Beine gestellt, Zimmer und Wohnungen sowie Übersetzungsleistungen angeboten“, zeigt sich Sommer tief beeindruckt von der großen Welle der Solidarität. Allerdings erhält er aber auch Anrufe und Appelle von Hilfsorganisationen, die vor Ort aktiv sind. Verschiedene Hilfsdienste bitten dringend darum, von nicht abgestimmten Sachspenden abzusehen.

An Bedarf orientieren

Stellvertretend für viele andere weist der Landesverband Baden des Deutschen Roten Kreuzes darauf hin, dass die Not der Menschen und damit ihr Bedarf an Unterstützung riesengroß seien. „Damit Hilfe tatsächlich ankommt, bitten uns unsere Schwestergesellschaften sehr eindringlich darum, die stark beanspruchten Logistik- und Hilfeleistungsstrukturen nicht zu blockieren. Gut gemeinte, aber nicht abgestimmte Lieferungen füllen Lagerhäuser und binden Transport- und Sortierkapazitäten. Sie helfen leider nicht, sie behindern die humanitäre Arbeit vor Ort.“ Zuletzt hätten die Zentralen des Polnischen und Ukrainischen Roten Kreuz in einem Appell an ihre Schwestergesellschaften darauf hingewiesen, dass keinerlei Kapazitäten zur Annahme nicht abgesprochener und nicht angeforderter Hilfslieferungen und Unterstützungsangeboten zur Verfügung stünden.

Auch das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IFRK) sowie die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IKRK) hätten darauf hingewiesen, dass unkoordinierte Lieferungen und Hilfe zu einem Infarkt lebenswichtiger Versorgungslinien führten. Der Hockenheimer Integrationsbeauftragte rät deshalb: „Wer helfen möchte, kann sein Ziel am besten mit einer Geldspende erreichen. Vor Ort sind die Hilfsorganisationen mit krisenerfahrenem und professionellem Personal aktiv. Diese betreiben für die meisten Hilfsgüter eigene Vorratslager, die von Logistik-Experten geführt werden. Wenn sie merken, dass ihre Lager sich leeren, benötigen sie in erster Linie Geld, um die Lager mit dem tatsächlich benötigten Material wieder aufzufüllen.“

Sommer gefällt die Spenden-Seite des ZDF besonders gut: „Unter www.zdf.de/service-und-hilfe findet sicherlich jeder eine Organisation seines Vertrauens, der er Geld anvertrauen kann. Ich bin davon überzeugt, dass das dann der schnellste und effektivste Weg zu echter Hilfe ist.“

Angebote werden koordiniert

Zum koordinierten Umgang mit Hilfs- und Solidaritätsangeboten durch Kommunen, Vereine, Initiativen und Privatpersonen entwickelt das Justizministerium kurzfristig ein entsprechendes Meldeformular, mit dessen Hilfe Unterstützungsangebote an die Stadt- und Landkreise gemeldet werden können. Bis das Verfahren greift, bietet die Stadtverwaltung Hockenheim eine Erfassung der lokalen Hilfsangebote über die E-Mail-Adresse k.sommer@hockenheim.de sowie die Hotline-Nummer 06205/21 20 99 an. Hierüber können sich Bürger registrieren lassen, die gerne Wohnraum, Dolmetscherdienste, Familienbegleitung, besondere Sachspenden oder andere hilfreiche Integrationsleistungen zur Verfügung stellen möchten.

Ergänzend weist Konrad Sommer auf die bereits existierenden Hilfsangebote für geflohene Menschen hin: „Selbstverständlich steht das Sachspendenlager des Asylnetzwerks auch Menschen aus der Ukraine offen. Von Fahrrädern über Küchenutensilien und -geräte, Schul- und Spielsachen bis zu Kleidung, die wir in Zusammenarbeit mit der Neulußheimer AWO und dem DRK anbieten, haben wir aktuell Bestände, die für die Erstversorgung sicherlich noch eine ganze Zeit lang ausreichen. Und hier wissen wir auch, dass die Bevölkerung in der Verwaltungsgemeinschaft erfahrungsgemäß schnell und großzügig reagiert, wenn wir Nachschub benötigen.“

Um Missverständnissen vorzubeugen, weist Sommer auch nochmals darauf hin, dass die Verantwortung für die Unterbringung neu ankommender Menschen beim Rhein-Neckar-Kreis liegt und die Stadt sich hier nicht einmischen wird. Er bittet deshalb um Verständnis dafür, dass Hockenheim keine Vermittlerrolle übernehmen kann, wenn es um die Aufnahme Fliehender in private Räumlichkeiten geht. „Wir nehmen die Wohnraumangebote entgegen und leiten die Informationen an den Kreis weiter. Weder Kreis noch Kommune sind in der Lage, die Räumlichkeiten anzumieten und die Geflüchteten dann in diese Wohnungen einzuweisen. Dieses kann nur auf Basis eines privaten Mietvertrags zwischen dem Anbieter und den Geflüchteten funktionieren. Kreis und Stadt können auch nicht haften für eventuelle Schäden, die an der Mietsache entstehen“, führt Sommer weiter aus.

Es könne auch nicht Sinn der Sache sein, dass ein gutmeinender Wohnraumanbieter eine Familie aufnimmt, deren Kinder aufgrund der Fluchterfahrung eventuell traumatisiert sind. Nachdem der Vermieter feststellt, dass die Kinder auf-grund der Traumatisierung nachts vielleicht häufiger laut weinen, möchte er sie vielleicht doch lieber wieder loswerden und bringt sie zum Rathaus. „Dann müssten wir die Familie als Obdachlose behandeln und im schlimmsten Fall im Hofweg unterbringen.“

Damit sei niemandem geholfen und die Unterbringung in einer Kreisunterkunft „wäre dann sicherlich die bessere Alternative für alle Beteiligten gewesen. Wir schätzen die überwältigende Hilfsbereitschaft der Hockenheimer Bevölkerung wirklich sehr. Aber mit jedem Unterstützungsangebot übernimmt der Anbieter auch ein Stück weit persönliche Verantwortung. Und das wiederum setzt voraus, dass man sich die Möglichkeit des Eintretens eines Szenarios, wie wir es gerade beschrieben haben, bewusst macht“, betont Sommer.

Antworten auf offene Fragen

Es gäbe in dieser frühen Phase eines „schon viel zu lange dauernden militärischen Konflikts“ immer noch mehr Fragen als Antworten. Wie läuft das mit Sprachkursen? Wie bekommen wir die betroffenen Kinder und Jugendlichen möglichst schnell in Kindergärten und Schulen integriert? Wer darf hier ab wann arbeiten und wie können wir die geflohenen Menschen bei der Erstellung von Leistungsanträgen effizient unterstützen? „Dieses ist nur eine sehr kleine Auswahl offener Fragen. Aber wir bekommen jeden Tag neue Informationen und Antworten“, zeigt sich Sommer optimistisch, dass man den Menschen in und aus der Ukraine auch in Hockenheim mit vereinten Kräften durch eine sehr schwere Zeit helfen kann.

An der Liste der offenen Fragen werde deutlich, dass viele Prozesse und Zuständigkeiten noch nicht eindeutig geklärt seien. „Deshalb ist es uns wichtig, dass dieser heutige Sachstand nur als erster Aufschlag verstanden wird. Von diesem Punkt aus werden wir mit hoher Frequenz neue Erkenntnisse oder Änderungen über die Presse, unsere Homepage und soziale Netzwerke kommunizieren“, erklärt Sommer abschließend. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.hockenheim.de