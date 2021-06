Handballabteilung verkauft an Fronleichnam Kuchen

Hockenheim. „Torten statt Tore“ ist das Motto beim Kuchenverkauf der HSV-Handballabteilung, der am Donnerstag, 3. Juni, (Fronleichnam) von 11 bis 15 Uhr an der Jahnhalle stattfindet. Viel zu lange sei es um die Handballer des HSV ruhig geworden, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

Doch nicht nur der Spielbetrieb, die spannenden Derbys und die Gespräche mit den treuen Fans haben den Sportlern gefehlt. Auch die ausgefallenen Veranstaltungen wie der Hockenheimer Mai und die Rennen auf dem Hockenheimring, sind ausgeblieben – und damit auch die Einnahmen für die Vereinskasse. Abteilungsleiter Stefan Kögel: „Dank unsere langjährigen und treuen Sponsoren konnten wir die vergangenen Monate trotzdem gut überstehen.“

„Wir freuen uns schon jetzt darauf, wenn der Spielbetrieb wieder anläuft. Um die Wartezeit zu versüßen, bieten wir allen Interessierten hausgemachte Kuchen und Torten an“, kündigt die Abteilungsleitung an. Das To-go-Angebot von 1,50 Euro je Stück Kuchen und 2 Euro für ein Stück Torte gibt es am Feiertag an der Jahnhalle auf dem HSV-Gelände, der Zugang erfolgt über die Continentalstraße. Der Verkauf erfolgt unter strenger Einhaltung der Hygienevorschriften und nur solange der Vorrat reicht. Der Erlös geht zur Hälfte an die Jugendabteilung SG HoRAN.