Handglocken erklingen

Zu einer halben Stunden Auszeit der besonderen Art lädt die Evangelische Kirchengemeinde in die Stadtkirche Hockenheim ein. Den Anfang macht am Samstag, 26. November, um 17.30 Uhr der Handbells Chor der koreanischen Gemeinde Mannheim.

Das 15-köpfige Ensemble ist wieder zu Gast in Hockenheim und bezaubert mit den wunderschönen Klängen seiner Handglocken. Bereits in den vergangenen Jahren vor Corona trat der Handbells Chor im Rahmen des Hockenheimer Advents auf und wegen der immer großen Begeisterung sind sie in diesem Jahr wieder dabei.

Weitere Termine von „Musik im Advent“: Samstag, 3. Dezember, um 11 Uhr: offenes Singen, Samstag, 10. Dezember, um 11 Uhr: Orgelmusik zur Weihnachtszeit. Der Eintritt ist zu allen Konzerten frei. Über eine Spende für ihre kirchenmusikalische Arbeit freut sich die Kirchengemeinde. zg/md