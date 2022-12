Handglocken läuten Advent ein

Mit außergewöhnlichen Klängen hat der Handbells Chor der koreanischen Gemeinde Mannheim die Reihe „Musik zum Advent“ eingeläutet, mit der die Evangelische Kirchengemeinde in die Stadtkirche zu einer halben Stunden Auszeit der besonderen Art einlädt. Die von Hand gespielten Glocken waren schon mehrfach beim Hockenheimer Advent zu hören und begeisterten auch diesmal zahlreiche Zuhörer. „Musik im Advent“ wird fortgesetzt am Samstag, 3. Dezember, um 11 Uhr mit einem offenen Singen. Am Samstag, 10. Dezember, ertönt um 11 Uhr Orgelmusik zur Weihnachtszeit. Der Eintritt ist frei. Über eine Spende für ihre kirchenmusikalische Arbeit freut sich die Kirchengemeinde. / red/md

