Handwerkskammer zeichnet Goldene Meister der Jahrgänge 1970 bis 1972 aus

Hockenheim. Als Handwerkskammerpräsident Klaus Hofmann in seiner Rede in Wiesloch 50 Jahre weit zurückblickte, wurden viele Erinnerungen wach: Da waren die 20. Olympischen Sommerspiele in München, das schreckliche Attentat, das elf Sportlern der israelischen Mannschaft das Leben kostete, und Bundeskanzler Willy Brandt, der 1972 erneut die Wahl für sich entschied.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Jubilare im Staufer-Saal des Best Western Palatin Kongresshotels in Wiesloch war es aber auch ein Jahr, das für die heutigen Meister persönlich unvergessen bleibt: Es war das Jahr, in dem sie in ihren Handwerksberufen den Meister machten. Nun, ein halbes Jahrhundert später, wurden sie dafür von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald mit dem Goldenen Meisterbrief ausgezeichnet.

Da in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt keine Präsenzveranstaltungen stattfinden konnten, freuten sich neben dem Meisterjahrgang 1972 auch die Jahrgänge 1971 und 1970 über ihre Urkunden. Insgesamt nahmen entsprechend mehr als 60 goldene Meister ihre Auszeichnungen entgegen. Präsident Klaus Hofmann führte sie alle in die Jahre ihrer Meisterprüfung zurück: 1970, als das aktive Wahlalter in Deutschland von 21 auf 18 Jahre herabgesetzt wurde, China und Japan ihre ersten Satelliten ins All schickten und die Diskette als Speichermedium für Computer eingeführt wurde.

50 Jahre als Lebensleistung

1971, als Erich Honecker in der ehemaligen DDR an die Macht kam und Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher eine Anordnung erließ, nach der berufstätige Frauen ab sofort nur noch mit „Frau“ anstatt mit „Fräulein“ angesprochen werden sollten und eben 1972, dem Jahr, als die erste Folge von „Star Trek – Raumschiff Enterprise“ im deutschen Fernsehen lief.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein besonderes Lob sprach Klaus Hofmann den zahlreichen Jubilaren für ihre Bereitschaft aus, in der Position eines Handwerksmeisters auch gesellschaftlich wie beruflich Verantwortung übernommen zu haben. Es sei eine Lebensleistung, auf die jeder Goldene Meister stolz sein könne.

In Wiesloch ausgezeichnet wurden durch Handwerkskammerpräsident Klaus Hofmann sowie Hauptgeschäftsführer Jens Brandt unter anderem Jürgen Bickle, Reilingen (Werkzeugmacher), Friedbert Blaschke, Altlußheim (Tischler), Siegfried Braun, Speyer (Friseur), Klaus Daub, Plankstadt (Schlosser), Friedhelm Hahn, Oftersheim (Schlosser), Wilhelm Jörger, Ketsch (Fleischer), Günther Krappmann, Kronau (Maschinenbauer), Gerd Scherer, Ketsch (Elektroinstallateur), Hans Georg Schleich, Reilingen (Werkzeugmacher); Hartmut Seiler, Hockenheim (Bäcker) und schließlich auch Helmut Ullrich, Hockenheim (Schlosser) aus dem Verbreitungsgebiet der Schwetzinger Zeitung.