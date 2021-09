Hans Hartmann singt seit 70 Jahren

Hockenheim. Der Männergesangverein Liedertafel 1874 Hockenheim veranstaltete seine Ehrungsmatinee, bei der Ehrungen für langjährige und verdiente Mitglieder, Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie Ehrungen durch den Chorverband Kurpfalz Schwetzingen, den Badischen und den Deutschen Chorverband für die Jahre 2020 und 2021 vorgenommen wurden. Hierzu bildete der große Saal der Stadthalle einen würdigen Rahmen.

In Vertretung des Vorsitzenden Hans Joachim Bitsch begrüßte Schriftführer Peter Haas die zahlreichen Gäste und freute sich, dass so Viele der Einladung zu dieser Veranstaltung gefolgt waren. In seinen Ausführungen ging er unter anderem auch auf das 40-jährige Bestehen des 1980 gegründeten Frauenchores ein, das im vergangenen Jahr wegen der Pandemie nicht gefeiert werden konnte.

Eine besondere Freude sei es deshalb, viele Sängerinnen der ersten Stunde für 40 Jahre Mitgliedschaft auszuzeichnen. Die Vereinsehrungen wurden von den beiden stellvertretenden Vorsitzenden Jutta Riedel und Stefan Held vorgenommen. Dabei erhielten insgesamt 63 Mitglieder Ehrennadeln und Urkunden für 15, 25, 40, 50, 60, 65 und sogar für 70 Jahre Mitgliedschaft bei der Liedertafel.

Anschließend fanden die Chorverbandsehrungen statt, die von Reinhard Bertram und Gabriele Oberhardt durchgeführt wurden. Dabei ist besonders zu erwähnen, dass Hans Hartmann für 70 Jahre aktive Sangestätigkeit ausgezeichnet wurde. Außerdem erhielten die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Jutta Riedel die Verbandsehrenbrosche in Gold und Stefan Held die Verbandsehrennadel in Silber für ihre langjährige Tätigkeit im geschäftsführenden Vorstand.

Die musikalische Umrahmung des Ehrungsreigens lag in den Händen des Liedertafel-Chorleiters Thomas Kästner.

Nach Abschluss des offiziellen Teiles und dem obligatorischen Foto der Geehrten, lud der Verein noch zu einem kleinen Umtrunk im Foyer der Stadthalle ein. zg/ph