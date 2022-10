Hans-Jörg Illguth ist neuer Geschäftsleiter im Globus Hockenheim

Hans-Jörg Illguth freut sich auf seine neue Aufgabe als künftiger Geschäftsleiter der Globus Markthalle in Hockenheim. © Globus Markthallen

Hockenheim. Der Globus Hockenheim hat seit dem 18. Oktober einen neuen Geschäftsleiter: Hans-Jörg Illguth ist ab sofort erster Ansprechpartner für die Kunden und Mitarbeitende. Er übernimmt die Markthalle von Francesco Brai, der seit Juni 2021 für den Standort verantwortlich war und nun die Globus Markthalle Ludwigshafen leiten wird. Dies teilte das Einzelhandelsunternehmen am Dienstag, 25. Oktober, mit.

„Ich freue mich sehr, künftig als neuer Geschäftsleiter den Standort Hockenheim für unsere Kunden weiterzuentwickeln und zusammen mit allen Kolleginnen und Kollegen tagtäglich mein Bestes zu geben, damit wir unseren Kunden großartige, frische und qualitativ hochwertige Produkte sowie tolle Globus Services anbieten können“, sagt Hans-Jörg Illguth, Geschäftsleiter Globus Hockenheim. „Kundennähe und Kundenservice stehen für mich an oberster Stelle. Als Ansprechpartner vor Ort habe ich für die Wünsche und Belange unserer Kunden stets ein offenes Ohr.“

Hans-Jörg Illguth seit 2001 im Unternehmen

Hans-Jörg Illguth ist seit dem 1. Juli 2001 für Globus tätig und arbeitete unter anderem als Bereichsleiter an den Standorten Neustadt an der Weinstraße, Schwandorf und Kaiserslautern, bevor er 2020 die Markthalle in Kaiserslautern als Geschäftsleiter übernahm. Seine langjährigen Erfahrungen wird er nun in Hockenheim einbringen.

Die Geschäftsleitung übernimmt er von Francesco Brai, der sich ebenfalls beruflich neuen Herausforderungen stellt und zukünftig die Globus Markthalle in Ludwigshafen leiten wird. Francesco Brai, der seit dem 1. August 1992 im Unternehmen ist, hat zuletzt durch seine langjährige Berufserfahrung die Globus Markthalle in Hockenheim maßgeblich geprägt. Seine Erfahrungen wird er nun nutzen und in die Zukunft des Standorts Ludwigshafen investieren.