Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Talhaus - Regierungspräsidium verweigert Erweiterung am Mörscher Weg / Brutrevier des geschützten Vogels / OB Zeitler: Eingriff in kommunale Selbstverwaltung Haubenlerche blockiert Gewerbegebiet in Hockenheim

Steht laut RP kurz vorm Aussterben: die Haubenlerche. © Heidenreich