Haus & Grund ist zum vierten Mal in Folge „Verein des Jahres“

Hockenheim/Schwetzingen. „Das Jahr 2021 war ein erfolgreiches Jahr für Haus & Grund Region Schwetzingen-Hockenheim“, lautete das Resümee, das Vereinsvorsitzender Wolfgang Reineke während einer harmonisch verlaufenden Jahreshauptversammlung im Ketscher „Restaurant Meteora“ vor den Mitgliedern zog.

Die Geehrten 30 Jahre Mitgliedschaft: Dora Seiler, Hartmut Seiler, Birgit Rinklef, Ursula Frank und Herbert Frank. 20 Jahre: Robert Marquardt und Erwin Renner. zg

In seinem Streifzug durch die vergangenen Monate erwähnte Reineke besonders den Standortwechsel der Geschäftsstelle in Hockenheim, die keine negativen Spuren hinterlassen habe. „Ganz im Gegenteil: Das neue Geschäftslokal in der Heidelberger Straße ist eine zentrale Anlaufstelle im Herzen der Stadt, wo sich Eigentümer und Vermieter beraten lassen und sich Interessenten über die Vorteile einer Mitgliedschaft informieren können“, so der Vorsitzende. Der anlässlich der Neueröffnung veranstaltete „Tag der offenen Tür“, zu dem Haus & Grund neben zahlreichen Gästen auch Oberbürgermeister Marcus Zeitler und 23 neue Mitglieder begrüßte, sei ein voller Erfolg gewesen.

Nicht minder positiv zu bewerten sei der „Schwetzinger Immobilientag“ mit weiteren 29 Neuzugängen, der nach der Corona-bedingten Pause wieder im Palais Hirsch ausgerichtet wurde und das 1700. Mitglied begrüßte. „Eine überaus positive Entwicklung zeichnet sich insbesondere auch in den Gemeinden ab. So kam es in Brühl zu der 100. Mitgliedschaft in Form einer Eigentümergemeinschaft.“

Außerordentlich gute Monate

Die weiter stark steigende Mitgliederzahl werde auch im Landesverband aufmerksam registriert. Zum vierten Mal hintereinander wurde der Verein auf dem Landesverbandstag als „Verein des Jahres“ in der Kategorie „relativer Mitgliederzuwachs“ ausgezeichnet.

Michael Astor berichtete als Stellvertreter Reinekes über die Einarbeitung des neuen Personals beim „VermieterService“. Wegen Corona sei es im Jahresverlauf bei den Vermietungen zu einem zeitlich erheblich höheren Aufwand gekommen, der dann auch auf der Kostenseite zu Buche geschlagen habe. „Infolge der mittlerweile aufgehobenen Beschränkungen ist diese Phase jedoch beendet und Haus & Grund im laufenden Jahr auf einem sehr guten Weg“, schreiben die Verantwortlichen.

Der Bericht des Kassierers Paul Abb erläuterte die positive Vereinsentwicklung seit 2020 aus finanzieller Sicht. Die Liquidität des Vereins sei aufgrund der positiven Entwicklung der vergangenen Jahre sehr gut. Nach aktuellem Stand zeichne sich auch 2022 als außerordentlich gutes Jahr ab. Die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen sind mit Abstand größter Posten, bei den Ausgaben sind es hauptsächlich Mitgliederzeitung und Personalkosten. „In Summe konnte in ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden“, teilt Haus & Grund mit. Die Kassenprüferinnen Ilse Dietz und Sieglinde Pietsch bescheinigten dem Kassierer nach eingehender Prüfung eine einwandfreie Arbeit hinsichtlich Vollständigkeit, Richtigkeit und Nachhaltigkeit der vorgelegten Zahlen. Die Transparenz der Buchhaltung sei gegeben, alle Zahlen plausibel und schlüssig. Die Vorstandschaft und die Kassenprüfer wurden einstimmig entlastet.

Es folgte die Auslosung der Mitgliederaktionen. In der Kategorie „Mitglieder werben Mitglieder“ fiel das Los auf Peter Stoelben. 19 Mitglieder wurden dadurch hinzugewonnen. In der Aktion „Vergleichsmiete“ wurde Erika Abend das Losglück zuteil. 107 Mietkarteiblätter wurden dadurch eingereicht. zg