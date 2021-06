Haus mit Kalk reparieren

Hallo Kinder! Wusstet ihr, dass ihr einer Schnecke helfen könnt, wenn ihr Haus ein bisschen kaputt gegangen ist, weil ihr zum Beispiel versehentlich draufgetreten seid? Dazu müsst ihr wissen, dass die Schnecke und ihr Haus un-trennbar miteinander verbunden sind. Es schützt vor Witterung, Austrocknen und die Organe vor Verletzungen. Hinauskriechen und sich ein neues Haus suchen, können sie nicht. Ist das Haus völlig zerstört, ist das Tier nicht mehr zu retten. Ist es nur ein bisschen kaputt oder ein kleiner Teil fehlt, könnt ihr helfen. Am besten setzt ihr die Schnecke in ein Terrarium, eine große Glasschale geht auch. Wichtig ist, dass genug Luft rein kommt. Dafür könnt ihr zum Beispiel ein Fliegennetz über die Schüssel kleben. Dann kommt die Schnecke nicht raus, bekommt aber ausreichend Luft. Den Boden bedeckt ihr mit Erde und Blättern. Darüber streut ihr großzügig Kalk. Geeignet ist Rasenkalk ohne weitere Zusätze oder gemahlene Eierschalen. Die Schnecke kann den Kalk über die Unterseite aufnehmen und damit ihr Haus von innen reparieren. Als Nahrung dienen Brennnesseln und Löwenzahn. Beide Pflanzen sind Calciumlieferanten. Wichtig ist auch, dass ihr das Terrarium immer leicht feucht haltet, sonst trocknet die Schnecke aus. Ihr könnt beim Zuwachsen der Schäden zuschauen. Ist das Haus wieder ganz, kann sie zurück in die Natur entlassen werden.

