HCG ehrt und ernennt drei neue Senatoren

Die 1. Große Hockenheimer Carnevals-Gesellschaft (HCG) hat eine Veranstaltung wieder aufleben lassen, die vor der Corona-Pandemie fester Bestandteil im Terminkalender war: die Ehrungsmatinee für verdiente Mitglieder mit Ernennung neuer Senatoren. Zwar an einem anderen Ort, in etwas anderer Form und zeitlich etwas abgespeckt, aber dennoch in einem tollen Rahmen.

Nach der Begrüßung durch Vorsitzende Sabine Kern zeigten letztmals Lucienne Glas und Kathrin Kunz mit ihren Tänzen ihr Können. Beide HCG-Aktiven beenden ihre langjährige Tanzmariechenlaufbahn. Senatspräsident Alfred Kupferschmid war sehr rührig zum Wohle der HCG unterwegs gewesen und segnte gleich drei neue Senatoren ein: den CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Sturm, Birgit Fritz und Lena-Marie Kühnle.

Die Geehrten Goldener Wasserturm: Cristina Reifel, Reiner Sass, Dr. Ole Jakubik, Anna Nagel, Nico Glas, Pauline Paschke. Silberner Wasserturm: Lucienne Glas, Kathrin Kunz. 65 Jahre Mitgliedschaft: Heinz Eichhorn. 60 Jahre: Werner Schlampp. 50 Jahre: Werner Benz, Rolf Klee. 40 Jahre: Heinz Jahnke, Ortrud Lagas und Udo Vetter. 25 Jahre: Otto Maier, Bianca Butz, Gerhard Rohr, Dieter Rüttinger, Lydia und Hans Uehlein. Neue Senatoren: Birgit Fritz, Lena-Marie Kühnle, Andreas Sturm. uhkl

Den offiziellen Teil der kurzweiligen Veranstaltung beschloss der Wiesentaler Mundartsänger Heiko Maier mit einigen Liedern. zg/uhkl