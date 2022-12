Hedwig Grein ist mit 75 Jahren Mitgliedschaft einsame Spitze

In der gut gefüllten Kirche feierte die Katholische Frauengemeinschaft (KFD) Hockenheim ihren Adventsgottesdienst mit dem Thema „Advent heißt warten können.“ Gemeint war damit nicht passiv abwarten und die Hände in den Schoß legen, sondern in sich gehen und das Wesentliche erkennen. Die Vorfreude aushalten zu können, bis sich eigene Wünsche erfüllen, scheint in der heutigen, hektischen Zeit verloren gegangen zu sein.

Warten auf Jesus Christus heiße, die Zeit im Advent aktiv zu nutzen, zu entschleunigen und das Wunderbare im Alltag zu entdecken. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst durch Dieter Klee an der Orgel. Die Kollekte kommt wie jedes Jahr dem Kinderkrankenhaus in Bethlehem zugute.

Die Geehrten 75 Jahre: Hedwig Grein. 60 Jahre: Angela Hardtmann, Barbara Metzler, Hermengilde Renz, Ilse Albert, Margret Albert, Helga Denk, Gertrud Fillinger, Gertrud Frank, Irmgard Gelb, Sonja Hoffmann, Inge Hüttler, Margarete Mager, Inge Mitsch, Inge Müller, Christa Reisinger, Hildegard Schöpfer, Anna Schreyer, Renate Stohner und Christel Wudy. 50 Jahre: Lydia Uehlein und Anna Hauser. sni

Im Anschluss feierten die Mitglieder im großen Saal des Gemeindezentrums ihre Adventsfeier. Jutta Kleinert begrüßte die Mitglieder an den vollständig besetzten, festlich eingedeckten Tischen. Die Frauen freuten sich über ein Wiedersehen und die lang vermisste Gelegenheit, sich bei Kaffee, Tee und Kuchen auszutauschen. Höhepunkt der Feier waren die Ehrungen langjähriger Mitglieder der Gemeinschaft.

So wurden 22 Damen für 75, 60 und 50 Jahre Zugehörigkeit sowie eine für 25 Jahre als Mitarbeiterin geehrt. Esther Doll und Heide Rauh überreichten allen 13 anwesenden Damen ein Geschenk und Urkunde unter anerkennendem, tosendem Beifall. Da sich im Dekanat immer mehr Frauengemeinschaften mangels fehlenden Nachwuchses auflösen, freute sich Jutta Kleinert, acht neue Damen in der Gemeinschaft begrüßen zu können. Birgit Fritz, Linda Fritz, Dagmar Fischer, Verena Schmell, Margarete Futter-Fellhauer, Regina Fischer, Elisabeth Marosi und Ingrid Johanna Schmidt wurden mit einer Rose und Informationsmappe willkommen geheißen. Verhinderte Jubilarinnen und neue Mitglieder werden zeitnah zu Hause besucht. Die Frauen des Handarbeitskreises präsentierten ihre liebevoll gefertigten Werke und so nutzten viele Frauen die Gelegenheit, sich selbst zu beschenken oder für Weihnachten einzukaufen. zg/sni