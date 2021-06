Helfer bei Kirschenernte in Seewaldsiedlung

Hockenheim. Wenn ein Kirschbaum so hoch gewachsen ist wie der auf dem Bauernhof von Familie Dehoust in der Seewaldsiedlung, sind bei der Ernte Kletterkünste von Vorteil. Damit kann das „hofeigene“ Eichhörnchen ohne Weiteres dienen. Allerdings ist zu beobachten, dass dabei zum Teil auch in die eigene (Backen-)Tasche gewirtschaftet wird. Darüber sehen die Gastgeber angesichts zufriedenstellender Erträge großzügig hinweg. Schließlich ist der Mitbewohner mit dem buschigen Schwanz auch an der Vogeltränke ein gerngesehener Gast, wie wir im September berichtet haben. mm/Bild: Adolf

AdUnit urban-intext1