Henning Rudolph ist „Sportler des Jahres“

Endlich war es wieder so weit: Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause feierten die förmlich ausgehungerten Triathleten der Ausdauersportgemeinschaft nach einer kräftezehrenden Saison ausgelassen ihren Jahresabschluss. Bei Rekordbeteiligung begrüßte der Vorsitzende Oskar Stephan in der bis auf den letzten Platz gefüllten Neulußheimer Grillhütte die große ASG-Familie und eröffnete umgehend das reichhaltige Buffet.

Nach dem schmackhaften Abendessen startete der sportliche Leiter Pedro Leischwitz gemeinsam mit Stephan den großen Ehrungsreigen und begann mit der Ehrung der Volkslaufmeister. Mit 392,1 erlaufenen Kilometern wurde Frank Noack erneut ASG-Volkslaufmeister vor Thomas Dehoust (390 Kilometer) und Andreas Deutesfeld, der es auf 178 Kilometer brachte. Bei den Frauen gewann Andrea Hick souverän mit 278,8 Kilometern die Volkslaufmeisterschaft vor Annette Hillenbrand, die 161,6 Kilometer erlief. Auf dem untersten Siegertreppchen landete Astrid Wollschläger mit 145,5 Wettkampfkilometern.

Die Meisterschaft im Radtourenfahren entschied Wolfgang Scheck mit 1006 gefahrenen Kilometern unangefochten für sich. Für seinen ersten Marathon ehrte Leischwitz Andreas Deutesfeld, während Thomas Dehoust den Pokal für seinen ersten Ultralauf über 52 Kilometer einheimste.

Ironman immer noch besonders

Dass ein durchgestandener Ironman (3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen) noch immer etwas Besonderes ist, zeigte der langanhaltende Applaus der ASG-Schar. Für Andrea Hick war auch ihr zweiter Ironman im fränkischen Roth ein unbeschreibliches Erlebnis. Mit Thomas Kilian, Christian Klefenz, Goran Cicak und Andris Rodewald stellten sich vier weitere ASG-Cracks den Strapazen und erhielten dafür den Ironman-Pokal.

Danach standen die Nachwuchssportler der ASG im Mittelpunkt. Beim 25. Hockenheimringlauf vertraten Kian Stanka, Liv Stanka sowie Pascal Dehoust prächtig die ASG-Farben. Zum Abschluss folgten noch die Ehrungen der Triathlon-Vereinsmeister im Programmablauf. Bei den ausgetragenen Vereinsmeisterschaften im Rahmen des V-Card-Triathlons über 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen in Viernheim waren Conny Lang und Andris Rodewald die Gesamtsieger.

Die Altersklasse eins bei den Damen gewann Ann-Margrit Hellmich. Bei den Herren siegte Andris Rodewald zusätzlich in der Hauptklasse. Heidi Zahn war in der Altersklasse zwei erfolgreich, während Conny Lang die Altersklasse drei gewann. Christian Klefenz dominierte bei den Herren die erste Altersklasse, während Altmeister Pedro Leischwitz in der dritten Altersklasse nicht zu schlagen war.

Die Nachwuchswertung über 200 Meter Schwimmen, fünf Kilometer Radfahren und einem Kilometer Laufen gewann Pascal Dehoust. Vor dem gemütlichen Abendteil kürte Leischwitz den Sportler des Jahres.

Deutscher Meister im Duathlon

„Wir haben zum ersten Mal einen deutschen Meister in unserem Verein“, freute sich der sportliche Leiter und kürte Henning Rudolph zum Sportler des Jahres, der Deutscher Meister im Duathlon über die Mitteldistanz (zehn Kilometer Laufen, 60 Kilometer Radfahren und nochmals zehn Kilometer Laufen) in der Altersklasse 60 wurde. Mit dem vierten Rang bei den Europameisterschaften über die gleiche Distanz verpasste der 60-Jährige nur knapp das Podium, während er bei den Duathlon-Weltmeisterschaften im schweizerischen Zofingen (Zehn Kilometer Laufen, 150 Kilometer Radfahren und 30 Kilometer Laufen) Fünfter wurde.

Die anschließende Ausgabe der ASG-Jahreskalender rundeten den geselligen Abend ab, bevor bis weit nach Mitternacht Pläne für die neue Saison in gemütlicher Atmosphäre geschmiedet wurden.