Herzkammer der Asylarbeit

Wie das Hockenheimer Asylnetzwerk mitteilt, wird das „Café Komm“, eine von 2015 bis zum Frühjahr 2020 zweimal wöchentlich geöffnete Begegnungsstätte für in Hockenheim und Umgebung lebende Geflüchtete und deren ehrenamtliche Betreuer, am Samstag, 22. April, um 15 Uhr im Lutherhaus der evangelischen Kirche wieder eröffnet.

„Die Corona-bedingt langfristige Schließung des ,Café Komm‘ hat dem Asylnetzwerk sehr geschadet. Es wurde besonders im Lauf der letzten zwölf Monate immer deutlicher, wie wichtig diese Begegnungsstätte für die Geflüchteten und die ehrenamtlich Engagierten im Hinblick auf die Koordination der Flüchtlingssozialarbeit in Hockenheim war“, betont Pfarrer Michael Dahlinger, einer der langjährigen Koordinatoren des hiesigen Asylnetzwerks.

Mit einer kleinen Feier soll die Wiederaufnahme des Café-Betriebs am Samstag, 22. April, begangen werden. Zukünftig wird das Café dann wieder an jedem Samstag von 15 bis 17 Uhr und dienstags von 17 bis 19 Uhr seine Pforten öffnen und als „Herzkammer“ der ehrenamtlichen Asylarbeit in Hockenheim zur Verfügung stehen.

Auch Konrad Sommer, Integrationsbeauftragter der Stadt, welcher in der Vergangenheit selbst viele Stunden ehrenamtlicher Beratungsarbeit im „Café Komm“ leistete, freut sich über die anstehende Wiedereröffnung. „Uns sind im Laufe der Corona-Pandemie viele ehrenamtliche Helfer praktisch abhandengekommen. In den letzten Wochen haben wir einige wieder eingesammelt und zum Glück auch neue Unterstützer gewinnen können“, freut auch er sich auf das bevorstehende Ereignis, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind. kso