Heuss-Realschule hockenheim: Erfahrungen sammeln an der „pädagogischen Front“

Nein, die beiden jungen Menschen, die während der großen Pause zwischen neuen Fünftklässlern und einigen in ihrer Kommunikation unwirsch wirkenden Achtklässlern stehen und von diesen interviewt werden, sind keine Schüler. Nein, der 18-jährige Tom Weller und die 19-jährige Kim Seibert sind die derzeitigen Teilnehmer am „Freiwilligen sozialen Jahr“ (FSJ).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Was macht ihr hier?“, müssen sie in den ersten Schultagen den fragenden Schülerinnen und Schülern beantworten – immerhin: sie wirken zu jung, um als Lehrkraft durchzugehen. Aber eben auch zu alt, um noch Schüler zu sein. Ihre Antworten sind vielfältig.

Unterstützung in der Schulbuchregistratur und -ausgabe bereits vor Beginn des Schuljahres, pädagogische Unterstützung in den Klassen, sowohl im Klassenlehrer-, als auch im Fachunterricht, Ansprechpartner in den großen Pausen für die Geräte des Spielehauses, Mitaufsicht in den Mittagsstunden, Begleitperson bei großen oder kleinen kurzfristigen außerschulischen Veranstaltungen und Lerngängen. „Unser Einsatz ist ganz vielfältig“, sagt Tom Weller.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Freiwilliges Soziales Jahr TSV Oftersheim hat zwei FSJlerinnen mit Elan Mehr erfahren Einschulungsfeiern in der Verwaltungsgemeinschaft Aufmunternder Start ins Schülerleben Mehr erfahren Bildung Experten fordern: Informatik «unplugged» schon in der Kita Mehr erfahren

Er absolviert ein „FSJ-digital“. Zu den anderen vielfältigen Aufgaben liegt bei ihm der Fokus auf allem Digitalem. Da ist er an der Theodor-Heus-Realschule auch richtig: I-Pads müssen verwaltet und mit Schülern, in den Klassen des IT-Zuges, im Unterricht eingesetzt werden. Zudem wartet ein umfassend eingerichtetes digitales Lernlabor, das „HeussLab“, auf den Einsatz. „Im Schuljahr sollen alle Klassenstufen ein bis zwei digitale Projekte absolvieren, vom Greenscreen über Podcast zur Virtual Reality“, sagt Manuel Altenkirch, der das „HeussLab“ mitaufgebaut hat. „Dabei setzen wir auf Toms Einsatz.“

Das FSJ nutzt der junge Oftersheimer als Berufsorientierung: Er erwägt das Berufsziel Lehrer. „Durch ein FSJ bekommt man bei den Hochschulen wichtige Punkte, die das Abiturzeugnis ergänzen und das Studium begünstigen“, weiß er. Er freue sich auf ein spannendes und vielseitiges Jahr. „Der erste Eindruck ist gut“, findet er. Das gesamte Schulteam mit Lehrerkolleginnen und -kollegen, Verwaltungskräften, Sozialarbeitern sowie Hausmeister seien offenherzig und wertschätzend.

Absolventin kehrt zurück

Seine Kollegin Kim Seibert kennen auch die meisten Lehrkräfte noch. Sie ist auch einigen älteren Schülerinnen und Schülern gar nicht so unbekannt. Denn Kim Seibert absolvierte 2019 ihren Realschulabschluss an der Theodor-Heuss – übrigens genau in dem Jahr, als sie Schülersprecherin war. Nun ist sie mit einer anderen Perspektive und Zielsetzung zurückgekehrt.

Denn die junge Hockenheimerin strebt das Lehramt für die Sekundarstufe Eins an der pädagogischen Hochschule Heidelberg an, ihr Berufswunsch ist Lehrerin, genauer gesagt Realschullehrerin. Das FSJ hat sie ganz bewusst gewählt. „Ich möchte Erfahrung sammeln und noch vor dem Studium wissen, ob der Job für mich geeignet ist“, sagt sie. „Ich will nicht am Ende eines Studiums vor einer Klasse stehen, um festzustellen, dass dies der falsche Job ist. Und um dies herauszufinden, will ich Erfahrungen aus erster Hand an der pädagogischen Front sammeln.“

FSJ-lerin Kim Seibert unterstützt auch die Vorgänge und Organisation im aktuell vakanten Sekretariat. © thrs

Bislang macht ihr das FSJ Spaß. Sie gehe gerne in Klassen mit, unterstützt die Klassen- und Fachlehrkräfte im Unterricht, ist Ansprechpartnerin bei Verstehensproblemen und hilft mit, den Unterrichtsalltag zu organisieren.

Hinzu kommt die Unterstützung der FSJ-ler im Sekretariat, das aktuell wegen Krankheit nicht regulär besetzt ist. Hier werden sie – natürlich neben der Schulleitung – auch von Céline Fontaine unterstützt. Die Lehramtsstudentin hatte vor zwei Jahren ebenfalls ihr FSJ an der Theodor-Heuss-Realschule gemacht und hilft kurzfristig aus, da sie einige Abläufe von damals noch gut kennt. Auch die neue Realschulrektorin Marion Marker-Schrotz ist trotz des Einschnitts im Sekretariat guter Dinge: „Die drei machen einen guten Job! Wir sind dankbar, dass das dieses Jahr geklappt hat.“ Dies zeige, dass die Stadt Hockenheim ihre Realschule gut unterstützt, da das FSJ offiziell über die Stadt gemanagt wird.

Zwei Wochen sind seit Schulbeginn ins Land gegangen. „Bereut haben wir noch gar nichts“, sagt Tom. „Wir sind eher gespannt auf das was kommt.“ Und Kim Seibert freut sich über den ersten Eindruck: „Ich fühle mich in meinem Berufswunsch bestätigt. Und wenn man dann auch von gestandenen Lehrern gelobt wird, dass man etwas gut gemeistert hat, dann tut das richtig gut.“