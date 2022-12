Hilfe als Gemeinschaftsaufgabe

Bei einem äußerst informativen Besuch im DRK-Quartier Auchtergrund hat sich die SPD-Fraktion auf einem Rundgang mit Quartiermanager Markus Unterländer von der wichtigen Arbeit mit wohnsitzlosen Menschen und der Funktion der Tafel überzeugt, teilt sie in einer Pressemeldung mit.

Beim Tagestreff in den ehemaligen Räumen der Tafel werden niederschwellige Angebote wie Treffen, Gespräche, Beratung, Duschen oder Wäschewaschen ebenso angeboten wie Bewerbungenschreiben zur Jobsuche oder Kontakte verschiedenster Netzwerke. Daneben finden in der Migrationsberatung Sprachkurse mit oder ohne Zertifikat sowie Angebote zur Integration statt.

Anlaufpunkt für Unterstützungsangebote: Marlene Diehm (v. l.) und Richard Zwick in-formieren sich bei Markus Unterländer über das DRK-Quartier. © Nottbohm/SPD

Die Tafel an neuer Stelle leistet in der momentanen besonders schwierigen Situation eine oft wenig beachtete Arbeit zur Hilfe für die Versorgung von Menschen in prekärer Lage. Die Angebote aus Supermärkten und Hilfen Ehrenamtlicher hätten sich verringert, was eine riesige Herausforderung für die Mitarbeiter vor Ort darstelle, berichtete Markus Unterländer.

Die sicher schwerste Aufgabe dürfte die Arbeit bei der Unterbringung und Betreuung wohnsitzloser Bürger sein – ob nach der Übersiedlung aus dem Hofweg, nach Verlust des Arbeitsplatzes oder der Wohnung sowie privater Probleme. Nachdem vor etwa einem halben Jahr der Hofweg aufgelöst und das neue Domizil bezogen worden war, entstehe nach anfänglich schwieriger Eingewöhnung und diversen Beziehungskonflikten allmählich eine gewisse Struktur und Normalität.

Markus Unterländer beantwortete ungeschminkt alle Fragen der Sozialdemokraten zu Betreuungs- und Hilfsangeboten, Lebensgestaltung und auch diversen Vorfällen wie Regelverletzungen, Drogenmissbrauch oder Gewaltproblematik.

Unterstützung im Alltag

Die volle Bandbreite sozialer und menschlicher Konflikte zeige sich vor allem dort, wo versucht wird, durch minimale Grundausstattung, aber weitgehenden Hilfen zur Alltagsbewältigung wie gemeinsame Küche, Essen, Gruppenraum mit Fernseher oder Hygiene den Bewohnern den Aufenthalt nicht nur angenehm, sondern auch als Übergang in eine Veränderung darzustellen.

All dies ist für den Sozialarbeiter, der mit viel Herzblut den Spagat zwischen fördern und fordern versucht, alleine fast nicht zu bewältigen. Deshalb freut er sich über die gute Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Integrationsmanagement und den Ehrenamtlichen.

Immer wieder tauchte in der Diskussion das Problem der Wohnungsknappheit und die extreme Verteuerung von Wohnraum auf, was viele „Karrieren“ mit verursacht und die Verringerung von Wohnsitzlosigkeit erschwere. Hinzu komme die Tatsache, dass es immer wieder Personen geben wird, die den Teufelskreis nicht mehr verlassen können oder wollen, weil sich Mechanismen in der Lebensentwicklung negativ verstärkt hätten und Wege aus dieser Situation verhinderten.

Für die Mitglieder der SPD-Fraktion des Gemeinderats ist dieser Punkt besonders bedeutend. Er zeigt, wie wichtig es für die Stadt ist, sich um menschenwürdige und vor allem finanzierbare Unterkünfte zu kümmern. Und zwar nicht erst, wenn Obdachlosigkeit droht. Mit dem Bauvorhaben am Hubäckerring/Max-Planck-Straße werde hier ein Anfang gemacht. Aber in den Augen der SPD werden noch viele solcher Bauvorhaben nachfolgen müssen, um den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum zu decken. rzw/zg