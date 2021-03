Die Volkshochschule bietet in den Osterferien im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a Vorbereitungskurse auf das Abitur (Allgemeinbildendes Gymnasium) und die Realschulprüfung an. Die Gebühr beträgt pro Kurs 105 Euro. Je nach Corona-Lage werden die Kurse im Präsenzunterricht oder als Online-Kurse stattfinden.

Mathematik – Vorbereitung auf die Abiturprüfung (Grund- und Leistungskurs): Von Montag, 5. April, bis Freitag, 9. April, täglich von 9 bis 12 Uhr. Das Abitur im Kernkompetenzfach Mathematik gliedert sich in einen Pflichtteil (ohne Hilfsmittel) und die Wahlteile Analysis und Analytische Geometrie oder Stochastik. Der Kurs dient einer intensiven Prüfungsvorbereitung auf der Basis aktueller Abituraufgaben. Grundlage sind die Lehrpläne des Landes Baden-Württemberg.

Mathematik– Vorbereitung auf die Realschulprüfung: Von Montag, 5. April, bis Freitag, 9. April, täglich von 12.30 bis 15.30 Uhr. Zur rechtzeitigen Vorbereitung der Realschulabschlussprüfung wird der Lehrplanstoff besprochen und zahlreiche Prüfungsaufgaben aus dem Pflicht- und Wahlbereich werden bearbeitet. Themen: Flächen- und Körperberechnung, Strahlensatz, Pythagoras, Sachrechnen, Parabeln und Bruchgleichungen. Grundlage sind aktuelle Prüfungsaufgaben für die Realschule von Baden-Württemberg.

Englisch– Vorbereitung auf die Realschulprüfung: Von Montag, 5. April, bis Freitag, 9. April, täglich von 15.45 bis 18.45 Uhr. Intensive Vorbereitung auf die schriftliche Realschul-Abschlussprüfung: Wiederholen und festigen der Grammatik und Strukturen, anhand von Prüfungsaufgaben werden Textbearbeitungen und Übersetzung geschult. Geeignet für Realschüler der 10. Klasse. vhs