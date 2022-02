Himmlische Hits: Erivos „Stand Up“

In der evangelischen Kirche geht es am Sonntag, 6. Februar, mit der Predigtreihe „Himmlische Hits Vol. 2“ weiter. Im Gottesdienst um 10 Uhr steht der Song „Stand Up“ der amerikanischen Sängerin Cynthia Erivo im Mittelpunkt.

„Stand Up“ hat die afroamerikanischen Fluchthelferin Harriet Tubman zum Thema. In der Mitte des 19. Jahrhunderts verhalf sie zahlreichen Sklaven aus den Südstaaten zur Flucht in den Norden. Harriet hatte dabei immer wieder Träume, in denen sie Gottes Stimme vor Gefahren warnte. Kann uns ihre Biografie heute motivieren, gegen Unrecht aufzustehen? Dieser Frage geht Pfarrer Johannes Heck in seiner Predigt nach.

Für die Gottesdienste in der Hockenheimer Kirche gibt es keine Zulassungsbeschränkungen und es gelten die bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen. Neu ist jedoch, dass die Besucher eine FFP2-Maske tragen müssen. zg/md

