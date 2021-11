Hinter jedem Türchen eine Überraschung

Hockenheim. Nach der erfolgreich gestarteten Adventskalender-Aktion „Türchen öffne dich“ im vergangenen Dezember – die vorzeitig durch den Corona-bedingten Lockdown abgebrochen werden musste – startet der Hockenheimer Marketing Verein (HMV) zum zweiten Mal mit dieser Weihnachtsaktion für Gewerbetreibende, Gastronomen und Institutionen in Hockenheim durch.

Waren es letztes Jahr genau 24 teilnehmende Geschäfte und Restaurants, sind es dieses Jahr 32 Mitwirkende. Das bedeutet, dass an machen Dezembertagen gleich zwei- oder dreimal zugeschlagen werden kann, um sich eine weihnachtliche Überraschung oder einen mega Rabatt zu sichern.

Die mitmachenden Geschäfte sind an den großen gold-weißen Adventskalender-Plakaten in den Eingangstüren mit den jeweiligen Nummern von 1 bis 24 zu erkennen. Ebenso liegen ab sofort die markanten Türchen-Flyer mit allen Aktionen und Rabatten auf einen Blick aus. Auf der Rückseite der Flyer befindet sich die Rabatt-Aktion vom HMV, die nur am Montag, 6. Dezember, von 9 bis 12 Uhr stattfindet: „Kauf 4 nimm 5 Rennstadtkarten im Wert von 10 Euro“, solange der Vorrat reicht, Reservierungen gibt es nicht.

Mit dieser Maßnahme möchte der HMV das Weihnachtsgeschäft, sowohl für die lokalen Händler als auch für die Gastronomen unterstützen und gleichzeitig mit den Gutscheinen die Kaufkraft in der Stadt stärken und eine attraktive Geschenkidee anbieten. hmv

