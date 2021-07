Hockenheim. Wenn das Wetter mitspielt, dann ist der Asphalt möglicherweise sogar schon heiß, bevor von Freitag, 10., bis Sonntag, 12. September, die zweite der beiden Rennveranstaltungen des VfV (Veteranen Fahrzeug-Verband) zur Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft (DHM) startet.

Der VfV als Veranstalter geht hier Hand in Hand mit dem jeweiligen örtlichen Hausherrn der Rennstrecken und dieses Tandem wird sicherlich auch in Hockenheim wieder für ein unvergessenes Erlebnis sorgen – in der Hoffnung, wieder mit begeisterten Zuschauern den Enthusiasmus am historischen Rennsport leben zu dürfen.

Auch das erste Saisonrennen in Thüringen war auf einer Länge von 3 805 Metern der temporären Rennstrecke des Schleizer Dreiecks, eingebettet in die malerische thüringische Landschaft, ein Erfolg. Dort gab es Wertungsläufe in mehreren Klassen von Motorradfahrern und Rennwagenpiloten. Drei, eigentlich vier Teilnehmer haben wir begleitet, Günter Brod mit seinem Sohn Tom auf einem Hartmann Gespann, Baujahr 1986, angetrieben von einem 1000er BMW Motor. Dieter Reimann mit seiner Ducati 900SS „Königswelle“, Baujahr 1974, und Werner Quiring, der in zwei Klassen mit einer Honda CBR 900RR, Baujahr 1997, und einer MZ 660 Skorpion, Baujahr 1994, startet.

Die MZ fand gerade bei den Besuchern der Region großes Interesse, als Maschine des ehemaligen deutschen Motorradherstellers MZ aus Zschopau. Ein richtiger Besuchermagnet sind die Motorradgespanne. Diese werden sowohl bei den Rennen, wie auch beim Publikum auf den Tribünen und im Fahrerlager immer wieder bewundert. Hierbei sind die Beifahrer Akrobaten, die kniend und liegend mit Geschick und Kraft das Gespann in den Kurven nach links und rechts, weit aus dem Beiwagen herausgelehnt, austarieren müssen.

Maschinen testen

Was macht den Reiz des Gespannfahrens aus? Fahrer und Beifahrer müssen eins werden – beide verlassen sich blind aufeinander. So verwundert es nicht, dass sich bei den Gespannen Paarungen wie Vater und Sohn, Freunde untereinander aber auch Lebenspartner das Hobby gemeinsam teilen. Grundsätzlich sind alle an diesen Läufen teilnehmenden Motorradrennfahrer begeisterte Rennsportler, die ihrem Hobby aus Leidenschaft nachgehen. Als reine Amateure haben sie bei diesen Wochenenden die Gelegenheit, ihre Begeisterung zu leben und ihre Maschinen zu testen und zu fahren. Dabei absolvieren sie und das Publikum eine Zeitreise zurück in die eigene Jugend und in die ersten eigenen Erlebnisse mit dem Motorrad.

Bei den abschließenden Wertungsläufen am Sonntag dieses Wochenendes konnte das Gespann mit Günter und Tom den sechsten Platz von 30 Teilnehmern in dieser Klasse erzielen. Werner belegte in der Gesamtwertung in seiner Klasse mit der Solomaschine Platz fünf. Womit für das zweite Rennwochenende in Hockenheim noch Platz nach oben ist.