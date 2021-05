HMV vereint Weinprobe mit Spargelgenuss für zuhause

Eine Kombination aus virtuell servierter Information und reellem Genuss hat die virtuelle Weinprobe mit Spargelgerichten geboten, die der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) organisiert hat. Der Arbeitskreis Lebensqualität & Identifikation (LQID) des HMV hatte das Online-Event als Alternative zum weißen Samstag, der aufgrund von Corona hatte abgesagt werden müssen.

Kurz nachdem HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin und Konrad Sommer als Sprecher des Arbeitskreises die rund 80 Teilnehmer begrüßt hatten, wurde auch schon die erste von vier Weinflaschen geöffnet und fleißig eingeschenkt, wie man auf den Zoom-Bildschirmen beobachten konnte.

Matthias Hölzel, Koch und Weinkenner, stand Birgit Rechlin zur Seite und klärte die Zuschauer über Rebsorte, Herkunft und Geschmackseigenschaften der Weine auf. Bereits bei der Verkostung des zweiten Weins konnte man bei den Teilnehmern zu Hause zusehen, wie die vorbestellten Spargelgerichte eintrafen.

„Klassiker“ auf dem Tisch

Auf den Tisch kamen die Klassiker vom „Güldenen Engel“ wie Schnitzel, Spargel und Kartoffeln. Caterer Wilp lieferte Kabeljau mit Spinatsoße und weitere Leckereien aus. Die „Trattoria Aquaria“ überzeugte mit ihrer Spargelpizza und das Cafe Lato krönte die Gerichte mit verschiedenen Desserts.

Die Teilnehmer hatten die Möglichkeiten, während der Proben Fragen zu stellen. Als Special Guest kam Helene Schmitt in die Online-Veranstaltung, die viele Fragen beantwortete sowie Tipps und Tricks rund um den Spargel lieferte. Die nickenden Köpfe und den anzusehenden „Ah- Effekt“ konnte man den Zuschauern über ihre Kameras ansehen. Ein Kurzfilm vom Gemüsehof Schmitt zeigte noch mehr Details der Spargelernte und ihren Ablauf. Damit der Wein nicht zu kurz kam, wurden zügig die letzten zwei Tropfen geöffnet und verkostet.

Über den historischen Werdegang des Spargels, der über Ägypten und Griechenland nach Italien kam, sprach Birgit Rechlin. Die Römer waren es, die den damals noch grünen Spargel kultivierten, erste Kochrezepte - natürlich in Kombination mit Wein - niederschrieben und letztendlich den Spargel mit dem Rebensaft zu uns nach Gallien brachten. Über die Klöster gelangte er an die königlichen und adeligen Höfe, die dieses königliche Gemüse feierten. Bei dem Vortrag ging es aber auch um den Verzehr des Spargels à la Knigge, Spargel in der Literatur, in der Kunst und im öffentlichen Raum sowie um Mythen und Kurioses zum Thema Spargel.

Musik und Picknick in Planung

Die vier dargereichten Weine, zusammengestellt von Sandro Camilleri aus der „Trattoria Aquaria“ und Norbert Gaa von dem gleichnamigen Getränkehandel, waren ein Prosecco Frizzante, ein Weißweincuveé, ein Merlot und ein Spätburgunder Rosé.

Mit vielen neuen Informationen und glücklich gesättigt, erlebten die Teilnehmer zwei Stunden Genuss. Oliver Grein, stellvertretender Sprecher des AK LQID, verabschiedete mit dankenden Worten alle Beteiligten und verwies auf nächste geplante Veranstaltung des AK: Musik und Picknick Ende Juni im Gartenschaupark bei der Seebühne.