HMV zieht in Hauptstraße

Der Hockenheimer Marketing-Verein zieht in den nächsten zwei Wochen in seine neue Geschäftsstelle in die Obere Hauptstraße 7, ehemals Filbert Schreib- und Spielwaren, um. Aus diesem Grund ist die alte Geschäftsstelle in der Ottostraße nur bedingt besetzt, sie bleibt aber weiter über E-Mail info@hockenheimer-marketing-verein.de oder Telefon 01515/30 670 30 zu erreichen.

Um Rennstadtkarten zu kaufen oder einzulösen, wird um telefonische Terminvereinbarung in dieser Zeit gebeten. Alle weiteren Verkaufsstellen der Rennstadtkarte haben wie gewohnt geöffnet, über die Homepage www.rennstadtkarte.de/verkaufsstellen einzusehen.

Ab 1. September ist der HMV wieder uneingeschränkt erreichbar unter der neuen Adresse Obere Hauptstraße 7. Alle anderen Kontaktdaten wie E-Mail, Fax, Handy und Telefonnummer bleiben gleich. zg