Hochwertige Stühle günstig ergattern

Da heißt es schnell sein: Büroeinrichtung Arnold, eine der größten Markenbürostuhl-Ausstellungen Süddeutschlands, räumt seine Ausstellung und das Lager in Wiesloch. Die besten Angebote und größte Auswahl beim großen „Stuhl24“-Räumungsverkauf gibt es naturgemäß am Anfang der Aktion – und das auch nur vor Ort und mit Termin.

Büroeinrichtung Arnold zieht um – zwar nur mit der Ausstellung – über die Straße, aber schon jetzt wird Platz für Neues geschaffen. So kommt auch hier gemäß des Firmenmottos „Bewegung ins Büro“ Spannendes auf die Kunden zu. „Mit unserer Aktion haben Kunden die Chance, an hochwertige Markenstühle und Tische zu kommen – natürlich mit der gewohnten persönlichen und individuellen Beratung. Denn als zertifizierter Fachhandel sind wir spezialisiert auf das Thema gesunder Rücken am Arbeitsplatz und dienen als Anlaufstelle für Menschen mit und ohne Rückenschmerzen, ob Privatperson oder Unternehmer“, erklärt Alfred Arnold. „Als geprüfter Büroeinrichter, AGR-Fachberater Aktion Gesunder Rücken und Mitglied in der Ergonomiewelt ist mir die Beratung besonders wichtig.“

Aktuell stehen über 100 HAG Capisco-Stühle in verschiedensten Ausführungen zur Verfügung, viele Swopper, Marken-Bürostühle von Dauphin, Viasit, König + Neurath und vielen weiteren Herstellern. Weiterhin gibt es Steh-Sitz-Tische von unterschiedlichen Herstellern und Preislagen zu ergattern. So kann jeder seinen ganz persönlich passenden Stuhl oder Schreibtisch finden, gerade in Zeiten von Homeoffice ein ganz wichtiger Bestandteil im Zuhause.

Vor Ort warten derzeit rund 1000 Bürostühle und rund 100 elektrische Steh-Sitz-Tische führender Markenhersteller mit bis zu 50 Prozent Rabatt buchstäblich auf neue Besitzer – solange der Vorrat reicht.

Besuch nur mit Terminbuchung

Hochwertige Markenstühle und erstklassige Büromöbel werden nun mit enormen Rabatten angeboten, zum Beispiel auf Stühle von HAG, Dauphin, König+Neurath, Haider Bioswing, Viasit oder Varier. Zwar endet die Aktion erst am 10. August, aber es lohnt sich, schon früher zu kommen: Umso größer ist die Auswahl. Und auch während des Räumungsverkaufs läuft die persönliche und individuelle Beratung weiter.

Aufgrund der Corona-Verordnung ist es nur möglich, eine beschränkte Personenzahl in die Ausstellung zuzulassen, deshalb ist eine Terminbuchung unerlässlich. Unter https://stuhl24.de/terminkalender/ sowie gerne auch spontan unter Telefon 06222/58 79 90 können Termine gebucht werden. Ab Ende August befindet sich die Büroeinrichtung Arnold in der Ludwig-Wagner-Straße 14 – direkt gegenüber der aktuellen Ausstellung. zg