Einen hochwertigen Mercedes AMG E-Klasse haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in in der Arthur-Geiß-Straße gestohlen. Die Täter überwanden das Keyless-Go-System des Wagens, der vor der Garage eines Anwesens abgestellt war, und fuhren damit davon.

Nach ersten Feststellungen der Polizei am Tatort wurde die Tatzeit auf 2.30 Uhr bestimmt. Die Ermittlungen des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Zeugen, die zur dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt sowie sonstiges Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/1 74 44 44 zu melden. pol