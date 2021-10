Hockenheim: Auto beschädigt und weggefahren

Hockenheim. Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitagmittag in Hockenheim. Ein 58-jähriger Mann parkte seinen Nissan gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Reilinger Straße. Als er gegen 12 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der linken vorderen Stoßstange fest. Offenbar war ein Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen den Nissan gestoßen und war anschließend einfach davongefahren. Es war Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstanden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/28600 zu melden.