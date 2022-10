Hockenheim: Autofahrer überfährt rote Ampel und baut schweren Unfall

Hockenheim. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend in Hockenheim gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 23-jähriger Autofahrer auf der Talhausstraße in Richtung Ketsch unterwegs. Auf der Talhauskreuzung übersah oder ignorierte er eine rote Ampel und fuhr weiter. Ein 45-jähriger BMW Fahrer befuhr die verlängerte Hockenheimer Straße von Ketsch kommend und wollte an der Kreuzung nach links in Fahrtrichtung B 39 abbiegen. Da er grün hatte, fuhr er ebenfalls in die Kreuzung ein. Daraufhin kam es zu einem Frontalzusammenstoß.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme waren vereinzelte Straßenteile gesperrt. Die Fahrbahn war gegen 19.50 Uhr wieder freigegeben.