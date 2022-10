Hockenheim. Aufgrund von Bauarbeiten in der Hockenheimer Rathausstraße gibt es eine Änderung bei den Haltestellen des "RingJets" (Buslinie 731). Das teilt die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Die Haltestelle "Festhalle" bei St. Christophorus wird bis zum Ende der Bauarbeiten, voraussichtlich Ende November, in die Ottostraße auf Höhe der öffentlichen Parkplätze verlegt.

