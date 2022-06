Im August 2019 wurde Hockenheim der Titel „Fairtrade-Stadt“ verliehen, 2021 wurde die Stadt rezertifiziert. Damit ist Hockenheim die 625. Stadt in Deutschland, die sich offiziell zum Fairen Handel bekennt, was schon an den Ortseingängen sichtbar ist: „Hockenheim fair-ändert sich“.

So ist auch der Titel des Impulsvortrags, den der Hockenheimer Marketing Verein (HMV) am Donnerstag, 30. Juni, um 18.30 Uhr im Restaurant Rondeau im ersten Obergeschoß, anbietet. Referenten sind Kristina Kahl-Bikowski, Kim Fuchs und Johanna Bethge aus der Steuergruppe Fairtrade-Stadt Hockenheim, deren Kooperationspartner der HMV ist.

Seit 2019 macht die Steuergruppe mit vielfältigen Aktionen auf ihr Anliegen aufmerksam, nämlich den fairen Handel zu unterstützen und das ganz einfach. Ein Höhepunkt für die neu gegründete Gruppe war sicherlich die Teilnahme am Hockenheimer Fastnachtszug als „Faire Bananen“ im Jahr 2020.

Aber auch mit Filmabenden, Informationsständen bei verschiedenen Festen, Ausstellungen, wie in der Pop-up-Galerie Anfang des Jahres oder den Osterhasen-Aktionen, unter anderem auch mit dem HMV zusammen, sowie mit Vorträgen treten sie in die Öffentlichkeit.

Durch dieses starke ehrenamtliche Engagement konnten sie in Hockenheim schon viele Unterstützer gewinnen. „Unser Anliegen wird breit mitgetragen – vom Friseursalon über Restaurants, Parteien, Kirchen, Schulen, auch dem HMV bis hin zu großen Firmen. Und jeder kann die Fair-Änderung mittragen. Es fängt mit einem selbst an. Wie das geht, wird in dem Impulsvortrag erklärt“, so Elke Schollenberger, die federführend diese Gruppe steuert.

Der Vortrag ist kostenlos, Anmeldungen sind nicht erforderlich. zg