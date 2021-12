Hockenheim hat die Weihnachtsbeleuchtung erneuert

Tradition mit Innovation: Die Stadt hat die Weihnachtsbeleuchtung in der Oberen Hauptstraße mit moderner LED-Technik mit drei neuen Überspannungen aufgewertet. Die schmückenden Lichter haben Mitarbeiter des E-Werks der Stadtwerke Hockenheim Anfang und Mitte November sukzessive im Stadtgebiet angebracht.

Weil die adventliche „Erleuchtung“ arbeitsintensiv ist, wurden die E-Werk-Mitarbeiter von Kolleginnen und Kollegen des städtischen Bauhofs beim Ausbringen der Ketten und Motive unterstützt. Die Weihnachtsbeleuchtung wurde am Freitag, 22. November, also noch vor dem ersten Advent, eingeschaltet. Sie bleibt rund 46 Tage bis Anfang kommenden Jahres, genauer bis zum 7. Januar 2022 in Betrieb, um weihnachtliche Stimmung zu verbreiten und die längsten Nächte des Jahres zu erhellen. Die Weihnachtsbeleuchtung ist von 17 bis 7 Uhr angeschaltet, das sind 14 Stunden täglich, teilt der städtische Pressesprecher Christian Stalf mit.

Die Weihnachtsbeleuchtung wird ab diesem Jahr schrittweise auf LED-Technik umgestellt. Über die kommenden Jahre hinweg haben die alten, bislang genutzten Glühbirnen also ausgedient. Zunächst ist die neue Illumination in der Obere Hauptstraße mit drei neuen Überspannungen zu bewundern.

Gründe für die Umstellung auf LED gibt es laut Christian Stalf mehrere: Die neue Technik spart Zeit und Arbeit beim Austausch. Der Wechsel alter Glühbirnen dauert länger und führt unter Umständen gleich zum kompletten Ersatz der Kette. LED-Leuchtkörper können zeitsparender einzeln ausgetauscht werden. Sie haben eine höhere Lebensdauer als Glühbirnen, verbrauchen weniger Strom als diese und sparen somit auch CO2 ein.

Nach den Erfahrungen der Stadtverwaltung wird die Weihnachtsbeleuchtung von den Bürgern immer gut angenommen. Christian Stalf: „Viele Menschen schätzen die besinnliche Stimmung in der Stadt in der hektischen Vorweihnachtszeit. Auch die angebrachten Weihnachtssterne, die in der Oberen Hauptstraße hängen, führen zu positiven Rückmeldungen unter der Bevölkerung.“ zg