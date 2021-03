Hockenheim. Erstmals ist die Große Kreisstadt Hockenheim an einen Grünen gegangen: Andre Baumann geht mit 30,08 Prozent ins Ziel und übertrifft seinen CDU-Mitbewerber Andreas Sturm (25,09 Prozent) klar. 429 Stimmen beträgt der Unterschied. Vor fünf Jahren hatte Thomas Birkenmaier (CDU) in der Rennstadt noch knapp mit 26,33 Prozent vor dem Grünen Kern (25,63) gelegen. Daniel Born, der in Hockenheim sein Wahlkreisbüro hat, verliert mit 14,81 Prozent knapp einen halben Prozentpunkt gegenüber seinem Resultat von 2016. Für die AfD, die in Hockenheim kaum Präsenz zeigte, kommt Karlheinz Kolb auf 10,89 Prozent, während Holger Höfs (FDP) mit 7,42 Prozent um rund einen Prozentpunkt besser abschneidet als Hendrik Tzschaschel vor fünf Jahren.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren