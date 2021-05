Hockenheim klagt gegen die Bahn

Hockenheim. In öffentlicher Sitzung hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim am Donnerstag die Klage der Großen Kreisstadt Hockenheim gegen den Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes vom 27. Juli 2018 verhandelt. Der 5. Senat befasste sich mit der Frage, ob der auf Antrag der DB Netz AG erlassene Planfeststellungsbeschluss im Wesentlichen die Errichtung einer zusätzlichen Schallschutzwand im Bereich des Bahnhofs Hockenheim sowie unter bestimmten Voraussetzungen passiven Schallschutz vorsieht oder ob es sich um ein neues Planfeststellungsverfahren handelt, das auf freiwilliger Basis zusätzlichen Lärmschutz gewährt. Die Klägerin verfolgt das Ziel, das Eisenbahn-Bundesamt zu verpflichten, über zusätzliche Maßnahmen des aktiven und passiven Schallschutzes erneut zu entscheiden.

Die Stadt stützt ihren Anspruch auf zusätzlichen Schallschutz auf einen 40 Jahre zurückliegenden Planfeststellungsbeschluss. Eine im April 2004 erhobene Klage der Stadt hatte das Ziel, die Bahn zu verurteilen, die Einhaltung der übernommenen Garantiepflichten durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. Erst im Juli 2007 hatte die Bahn dann eingeräumt, beim Schallschutz etwas tun zu müssen. Der Verwaltungsgerichtshof hat sich für den Streitgegenstand „Anpassung Schallschutz in Hockenheim“ für zuständig erklärt.

Urteilsbegründung per Post

Eine Klage der Stadt Hockenheim gegen die DB Netz AG auf Umsetzung der zugesicherten Schallschutzmaßnahmen vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe hatte der Gemeinderat im Juli 2019 ruhend gestellt. Die Vertreter des Eisenbahn-Bundesamtes als der Beklagten und der DB Netz AG beantragten, die Klage der Stadt Hockenheim, die von der Freiburger Rechtsanwältin Alexandra Fridrich vertreten wird, abzuweisen.

Eine Vereinbarung zwischen der Deutschen Bundesbahn und der Stadt Hockenheim von 1976 sowie der Planfeststellungsbeschluss von 1981 seien für das Vorhaben ohne Belang, weil sich daraus keine weitergehenden Ansprüche auf Schallschutz ergeben könnten. Das Gericht gibt den Tenor seiner Entscheidung den Verfahrensbeteiligten an diesem Freitag bekannt. Die schriftliche Urteilsbegründung geht den Parteien in den nächsten Wochen per Post zu.

