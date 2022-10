Hockenheim: Künstler Gustav Armbrust hat eine grenzenlose Schaffensfreude

Gustav Armbrust ist keiner der Künstler, die einen Notizblock auf dem Nachtisch liegen haben, um jede Idee, die ihnen nächstens in den Sinn kommt, sofort festhalten zu können. Nein, er ist eher ein Praktiker, macht sich sofort an die Arbeit, wenn er einen Einfall hat. „Sonst habe ich keine Ruhe“, begründet er seine künstlerische Unruhe, die ihn rund um die Uhr in sein Atelier, seine Werkstatt treiben kann.

Für seine Fans ist dieser Schaffensdrang ein Glücksfall. Wann immer man in seinem Atelier im Mörscherweg vorbeischaut, gilt es Neues zu entdecken. So kam ihm mit Blick auf die dunkle Jahreszeit der Gedanke, etwas mit Licht und einem seiner Lieblingsmaterialien, Metall, zu machen. Entstanden sind sowohl funktionale als auch ansprechende Lampen, einzigartige Skulpturen mit einem erhellenden Ende.

Seit seinem Umzug ins Atelier im Talhaus, lädt der über die Grenzen der Region hinaus bekannte Künstler Gustav Armbrust zu Ausstellungen in die großzügigen Räume ein. Dann kam Corona und damit das öffentliche Leben zum Erliegen. Zwar sind Lockdown und andere Einschränkungen derzeit kein Thema, doch bleiben die Menschen verhalten, wie Armbrust im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.

Es ist eine Zähigkeit, eine Erstarrung des öffentlichen, des kulturellen Lebens, die er wahrnimmt. Armbrust, der viele Galerien beliefert, nimmt auch ein Absterben des Mittelstands wahr: Entweder billig oder teuer – dazwischen ist kaum mehr Spielraum. Zierrat oder Analageobjekt, jedoch weniger ein ernsthaftes Auseinandersetzen mit der Kunst, dem Geschaffenen.

Doch es ist gerade diese Interaktion, von der ein Künstler auch lebt. Weshalb Armbrust sein Atelier im Mörscher Weg jeden Samstag von 11 bis 15 Uhr für Besucher öffnet. Dabei können sie in Räumen stöbern, die überquellen vor Kunstwerken, die Armbrust mit seiner immensen Schaffensfreude unermüdlich fertig. Und noch besser – sie können dem Künstler bei der Arbeit über die Schulter schauen, das Gespräch mit ihm suchen.

Wer selbst einmal Lust verspürt, künstlerisch tätigt zu werden, dem bietet Armbrust einen speziellen Kurs „Stressabbau mit der Faszinantion der Farben“ an. Kein Malen nach Zahlen, kein Kunstkurs oder Ähnliches, sondern ein Eintauchen, Versinken in den Kosmos der Kunst. „Keine störenden Geräusche, kein Zeitdruck, keine Hektik“, fasst Armbrust seine Intention zusammen, mit der er Menschen und Kunst zusammenbringen will.

Unabhängig von Vorkenntnissen oder Begabung, einfach nur durch das Wecken des künstlerischen Inputs, der in jedem Menschen schlummert.