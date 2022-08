Hockenheim: Mann kommt auf Koks zur Polizeivernehmung

Hockenheim. Eine recht gewagte Idee hat ein Mann aus Hockenheim am Donnerstag in die Tat umgesetzt. Wie die Polizei mitteilt, kam der 38-Jährige am Vormittag unter Kokaineinfluss zu einer Vernehmung aufs Revier. Er war wegen eines gegen ihn anhängigen Verfahrens geladen gewesen.

Die Beamten stellten laut Pressemitteilung sofort fest, dass er unter Drogeneinfluss stand. Neben der Vernehmung kam der Mann auch um eine Blutprobe nicht herum. Eine Weiterfahrt untersagte ihm die Polizei und übergab die Autoschlüssel an seine Frau. Diese hatte, trotz ihrer Position als Beifahrerin, offenbar nicht bemerkt, dass ihr Mann unter Einfluss von Kokain stand. Der Hockenheimer müsse in den kommenden Wochen mit Post von der Führerscheinstelle rechnen, heißt es weiter.