Welche Rückmeldungen von Mitgliedsbetrieben haben Sie zu den bisher geltenden Zugangsregeln für den Einzelhandel?

Birgit Rechlin: Die meisten Einzelhändler, mit denen ich gesprochen habe, haben nur einen geringen Unterschied zwischen 2 G oder 3 G in ihrer Kundenfrequenz festgestellt. Das Problem ist eher, dass an sich viel weniger Kunden in die Geschäfte kommen, sei es aus Unsicherheit (könnten sich anstecken), aus Bequemlichkeit (kann online bestellt werden) oder einfach, weil sie nicht mehr so zahlreiche Sachen brauchen wie zum Beispiel ein neues Kleid, das bei einem schönen Anlass getragen werden könnte, weil es kaum noch Veranstaltungen gibt.

Wie würden Sie die Situation des Einzelhandels in Hockenheim aktuell schildern?

Rechlin: Wir müssen dringend etwas machen. Aus diesem Grund gab es am Mittwochabend ein Arbeitstreffen mit den Gewerbetreibenden im „Rondeau“. Dabei ging es um Veranstaltungen, verkaufsoffene Sonntage, um Marketing-Strategien, wie sich die Stadt und ihre Händler für 2022 und die kommenden Jahre präsentieren möchten. Für mich als Geschäftsführerin des HMV ist die Kommunikation und der Austausch untereinander elementar wichtig, um dann etwas zusammen mit unseren Händlern zu erarbeiten und umzusetzen. Denn nur gemeinsam können wir Hockenheim wieder attraktiver werden lassen.

Werden sich die neuen Lockerungen nach Ihrer Einschätzung positiv auswirken und muss noch mehr getan werden?

Rechlin: Ich finde es gut, dass es keine Zugangsregeln für den Einzelhandel mehr gibt, aber ich glaube auch, wir brauchen alle ein bisschen Anlaufzeit, um wieder den Mut zu haben, mit einer gewissen Normalität zum Einkaufen oder auf Veranstaltungen mit sehr vielen Menschen wie den Hockenheimer Mai zu gehen. Mit den Lockerungen alleine ist es aber nicht getan – wir müssen Hockenheim neu aufstellen. mm