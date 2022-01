Hockenheim: Neun Jahre Haft für Rocker nach Messerattacke

Mannheim/Hockenheim. Der Drahtzieher der gewalttätigen Auseinandersetzung in einem Tattoo-Studio im Dezember 2020 in Hockenheim muss für neun Jahre in Haft. Nach einem langen Verhandlungstag mit den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung hat der Vorsitzende Richter der Ersten Großen Strafkammer am Mannheimer Landgericht, Gerd Rackwitz, am Freitagabend noch das Urteil über sechs Angeklagte aus dem Rockermilieu gesprochen und fünf Männer zu hohen Haftstrafen verurteilt. Für eine Frau, die die Rocker ins Studio gelassen hatte, gab es eine zweijährige Bewährungsstrafe.

Oft gab es während des Tattoo-Prozesses ein großes Polizeiaufgebot. © M. Tangl

Nach rund dreimonatiger Prozessdauer nun die Urteile: Der Hauptangeklagte Hagen R. muss wegen Anstiftung zur versuchten räuberischen Erpressung, gefährlichen Körperverletzung und Bestechung sowie Drogenhandels für neun Jahre ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre und sechs Monate gefordert. Das Mitglied einer Rockergruppe saß zum Tatzeitpunkt bereits wegen anderer Vergehen in Haft, als er seine Kumpels zu dem Überfall am 7. Dezember 2020 anstiftete. Die Gruppe soll per Handy den Auftrag bekommen haben, den Mit-Besitzer des Tattoo-Studios mit Gewalt zu zwingen, ihm den Betrieb schriftlich zu übereignen (wir berichteten).

Messerstich in den Rücken

Das Opfer wurde in den Tattoo-Laden in Hockenheim gelockt, wo mehrere Männer bereits auf ihn warteten, die von der Mitangeklagten hereingelassen worden waren. Die Angreifer prügelten auf den Studiobetreiber ein, das Opfer wehrte sich, dann stach ihm ein Angeklagter in den Rücken und verletzte ihn schwer an der Lunge.

Den Hauptangreifer mit dem Messer verurteilte das Schwurgericht am Freitag wegen schwerer räuberischen Erpressung und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren. Das Gericht blieb dabei ein Jahr unter dem Strafantrag des Staatsanwalts. Die anderen drei Männer schickte Richter für zwei Mal viereinhalb Jahre und einmal sechseinhalb Jahre ins Gefängnis. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

