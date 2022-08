Hockenheim: Polizei warnt vor Betrugsmasche mit Brennholz

Hockenheim. Eine Betrugsmasche im Zusammenhang mit Brennholz kommt vermehrt in Hockenheim vor. Laut Polizei machen sich die Betrüger die steigenden Energiekosten zunutze. Sie bieten in verschiedenen Verkaufsplattformen Brennholz zu extrem

günstigen Preisen an und bitten um eine Vorabzahlung. Die Geschädigtenzahlen den Betrag, doch erhalten das bestellte Brennholz nicht.

In den vergangenen vier Wochen kam es im Bereich Hockenheim bereits zu fünf solcher Fälle, wobei ein Sachschaden in Höhe von mehr als 2000 Euro entstanden ist. Das Polizeipräsidium Mannheim warnt deshalb davor, bei verdächtigen Verkaufsangeboten in Vorkasse zu treten.

