Hockenheim ruft dazu auf, beim „Dreck-weg-Tag“ anzupacken

Hockenheim. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause kehrt in diesem Jahr der „Dreck-weg-Tag“ wieder zurück. Das Ziel dabei: Hockenheim sauberer und attraktiver zu machen sowie dadurch einen Beitrag für den blauen Planeten Erde zu leisten. Der zehnte „Dreck-weg-Tag“ findet am Samstag, 26. März, von 10 bis 12 Uhr an verschiedenen Standorten statt. Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Dabei gelten die Vorgaben der jeweils gültigen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Startschuss für die zweistündige Aktion fällt auf dem Parkplatz der Rudolf-Harbig-Halle. Dort teilt der städtische Bauhof Hockenheim die Helfer zunächst in Gruppen für die sechs Reinigungsbereiche auf. Außerdem wird Arbeitsmaterial wie Müllsäcke, Greifzangen und Handschuhe ausgegeben. Anschließend fahren die Helfer selbst zu einem der Reinigungsbereiche und sammeln dort Müll auf. Dabei werden sie von den Mitarbeitern des Bauhofs betreut und unterstützt – diese entsorgen dann auch den Müll in den jeweiligen Bereichen.

Gemeinsames Mittagessen

Nach dem Ende der Aktion sind alle Helfer ab 12 Uhr zu einem Mittagessen auf dem Waldfestplatz (Altes Fahrerlager) eingeladen. Dort können sich die Teilnehmer als Dank für ihre Unterstützung mit Gulasch- oder Kartoffelsuppe, Brot und alkoholfreien Getränken stärken. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir den ,Dreck-weg-Tag’ wieder organi-sieren können. Er wurde in den letzten beiden Jahren vermisst“, beobachtete Matthias Degen von der Stadtverwaltung Hockenheim. Denn eines habe das Coronavirus nicht geändert, ergänzt er: „In Hockenheim liegt immer noch zu viel Müll herum, der unachtsam weggeworfen wurde. Daher hoffen wir auf viele Helfer, die mit dieser Aktion dem Müll den Kampf ansagen“, so Degen.

Anmeldung erforderlich

Bei Interesse an einer Teilnahme wird um vorherige Anmeldung bei der Stadtverwaltung Hockenheim, Fachbereich Bauen und Wohnen, bei Sandra Szast, Telefon 06205/21 26 03, oder per E-Mail an info@hockenheim.de gebeten. Die Reinigungsaktion findet in folgenden sechs Bereichen statt:

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bereich 1: evangelischer Kirchengartgen/Stadtzentrum, Karlsruher Straße

Bereich 2: Grünanlage Lußheimer Straße, Bahnstrecke

Bereich 3: Grünanlage Mittelanschluss B 36 (bei Anwesenheit der Jugendfeuerwehr)

Bereich 4: Talhausstraße – Grünanlagen Mittel- und Seitenstreifen

Bereich 5: I. Industriestraße – L 722

Bereich 6: Hockenheim Süd

Abschluss: Ab 12 Uhr am Waldfestplatz (Altes Fahrerlager).