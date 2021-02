Zum ersten Mal in der Geschichte der Verpackungsherstellung im Talhaus sind am Donnerstag die Beschäftigten in einen Warnstreik getreten. Wie Andreas Kirchgeßner von der Gewerkschaft Verdi mitteilte, haben bei der Firma Sonoco Consumer Products Europe die Mitarbeiter in allen drei Schichten für jeweils zwei Stunden die Arbeit niedergelegt. Sie wollten damit ein Zeichen setzen, dass sie hinter der Forderung der Tarifkommission stehen, die Löhne und Arbeitsvergütung ab 1. Januar dieses Jahres um 5,5 Prozent zu erhöhen.

Laut Gewerkschaftssekretär Kirchgeßner hat es weder bei Sonoco noch bei der Firma Weidenhammer jemals zuvor Warnstreiks gegeben. Die Weidenhammer Packaging Group, 1955 von Arthur Weidenhammer in Hockenheim gegründet, wurde 2014 vom US-Konzern Sonoco gekauft. Für die Beschäftigten gebe es noch aus der Weidenhammer-Zeit einen Haustarif, erläuterte Kirchgeßner im Gespräch mit unserer Zeitung. Über diesen wird in einer Tarifkommission mit der Firma verhandelt. Er orientiere sich am Flächentarifvertrag.

Nach fünf bis sechs Verhandlungsrunden seien die Angebote des Unternehmens nicht angemessen, sagte der Verdi-Sprecher, der mit am Verhandlungstisch sitzt. Die Verpackungsindustrie habe von der Corona-Pandemie enorm profitiert, erläutert Kirchgeßner: „Es wurde ja viel mehr verschickt und alles musste hygienisch verpackt werden. Das bedeutete jede Menge Arbeit für die Belegschaft.“

„Die Leute haben echt malocht“

Die Mitarbeiter hätten große Motivation gezeigt und alles gegeben, um die Anforderungen zu erfüllen. Umso größer sei die Enttäuschung darüber, dass das nicht honoriert werde. „Die Leute haben hier echt malocht unter den Masken. Der Betrieb hatte den niedrigsten Krankenstand seit langem“, ergänzt der Verdi-Mann. Der Verpackungsriese habe eines seiner besten Betriebsergebnisse erzielt.

Das börsennotierte Unternehmen habe im Februar seinen Aktionären eine Dividendenrendite von drei Prozent beschert. „Warum sollten nicht auch die Mitarbeiter, die das erarbeitet haben, in diesem Umfang vom Boom profitieren?“, fragt Kirchgeßner – sie sollten mindestens die gleiche Wertschätzung wie die Aktionäre erfahren.

Die Tarifkommission und Verdi hätten versucht, eine einvernehmliche Lösung in der letzten Verhandlungsrunde zu finden, doch Sonoco halte am letzten Angebot fest, ohne sich einen Millimeter zu bewegen. Dieses Angebot sei deutlich niedriger als die Abschlüsse der vergangenen Jahre, heißt es in einem Verdi-Schreiben an die Belegschaft nach den Verhandlungen am Montag.

Gestreikt wurde nicht nur in Hockenheim, sondern auch im Lübecker Werk von Sonoco. Die Mitarbeiter waren aufgerufen, in der Frühschicht von 12 bis 14 Uhr, in der Spätschicht von 14 bis 16 Uhr und in der Nachtschicht von 22 bis 24 Uhr die Arbeit niederzulegen. Es gehe nicht darum, die Produktion lahmzulegen, sondern ein Zeichen zu setzen, sagte Kirchgeßner, der eine kurze Ansprache nach dem vorzeitigen Ende der Frühschicht hielt.

Keine Demonstrationen vorm Werk

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten bei Warnstreiks strenge Regelungen. Es wurden keine Streikposten aufgestellt oder Demonstrationen vorm Betriebsgelände durchgeführt. Auf Einhaltung des Sicherheitsabstands wurde ebenso geachtet wie darauf, dass beim Verlassen des Werks und während des Aufenthalts am Betriebsgelände ein Mund-Nase-Schutz getragen wurde.

Vom Unternehmen war am Donnerstag keine Stellungnahme zu erhalten. Verdi sei nach wie vor verhandlungsbereit, unterstreicht der Gewerkschaftssekretär.